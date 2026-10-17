Fouzi Lekjaa menegaskan sikapnya soal kursi presiden Federasi Sepak Bola Maroko setelah jabatan baru

Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, telah memastikan sikapnya soal kelanjutan jabatannya di institusi sepak bola tersebut, setelah ia memegang portofolio kementerian baru dalam pemerintahan Maroko.

Menurut keterangan jurnalis Maroko Izem Anass, Lekjaa akan tetap melanjutkan tugasnya sebagai presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, dan pengangkatannya sebagai Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kinerja Publik tidak akan memengaruhi posisinya di puncak sepak bola Maroko.

Lekjaa diangkat pada hari Jumat sebagai Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kinerja Publik dalam susunan pemerintahan baru, setelah sejak tahun 2021 menjabat sebagai Menteri Delegasi yang menangani urusan Anggaran.

Penunjukan ini datang setelah bertahun-tahun kehadirannya di panggung olahraga Maroko, mengingat namanya selalu dikaitkan dengan perkembangan sepak bola di negara tersebut serta penguatan posisi tim nasional dan klub-klub Maroko di kancah internasional, di samping peran-peran administratifnya di dalam institusi sepak bola kontinental dan internasional.

Piala Dunia 2030 jadi sorotan utama

Lekjaa diperkirakan akan terus menggabungkan tanggung jawab pemerintahannya dengan kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Maroko, di saat Maroko bersiap untuk ikut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.

Hak menggelar laga final Piala Dunia menonjol sebagai salah satu target yang diajukan dengan kuat dalam persiapan Maroko, di tengah persaingan antara Stadion Hassan II yang sedang dibangun di Benslimane dekat Casablanca, dan Stadion Santiago Bernabeu di ibu kota Spanyol, Madrid.

Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" hingga kini belum mengumumkan keputusan akhirnya mengenai stadion yang akan menjadi tempat laga final turnamen tersebut.

Beragam jabatan di sepak bola Afrika dan internasional

Kehadiran Lekjaa tidak terbatas pada Federasi Sepak Bola Maroko dan pemerintahan, karena ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF", di samping memimpin komite keuangan konfederasi tersebut.

Ia juga menjabat sebagai wakil ketua komite yang mengurusi penyelenggaraan kompetisi klub dan sistem pemberian lisensi, selain menjadi anggota Dewan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".