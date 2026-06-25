Foula membela Cristiano: Jangan remehkan kekuatan Portugal di Piala Dunia

Antonio José Folha, mantan pelatih tim nasional sepak bola Portugal, menegaskan bahwa kapten Cristiano Ronaldo, pemain Al-Nassr asal Arab Saudi, tetap mempertahankan kemampuannya untuk menentukan hasil pertandingan-pertandingan besar, termasuk laga-laga Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi, Folha mengatakan: "Ronaldo masih mampu membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan penting. Pengalamannya, kepribadian kepemimpinannya, dan mentalitas kompetitifnya merupakan elemen-elemen yang sangat penting bagi tim nasional Portugal."

Ia menambahkan: “Dia tetap efektif di dalam kotak penalti, dan pengaruhnya tidak hanya terbatas pada mencetak gol saja… Para pemain yang memiliki karakter seperti ini akan menampilkan yang terbaik di bawah tekanan.”

Foula, salah satu nama terkemuka dalam sepak bola Portugal pada tahun 1990-an, juga menyinggung penampilan timnas negaranya di babak penyisihan grup, di mana ia menyatakan bahwa: “Portugal menunjukkan reaksi positif dalam hal kekuatan dan performa, mulai dari hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka, hingga kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan.”

Ia melanjutkan: “Saat menghadapi Uzbekistan, Portugal tampil dengan kualitas, keseimbangan, dan dominasi yang jelas sepanjang pertandingan. Hasil ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri, namun yang terpenting adalah mempertahankan perkembangan dan perbaikan yang berkelanjutan.”

Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Kolombia di penutup babak penyisihan grup, ia mengatakan: “Saya memperkirakan pertandingan yang sengit dan seimbang. Kolombia memiliki pemain-pemain unggul dalam serangan balik yang cepat, sehingga para pemain Portugal harus mengelola penguasaan bola dengan hati-hati dan menghindari kesalahan di area berbahaya. Pengendalian ruang di antara lini akan menjadi faktor penentu, dan pada level ini, detail-detail kecil lah yang membuat perbedaan.”

Mengenai peluang Portugal dalam perebutan gelar, Foulha menjelaskan: “Konsistensi dan keseimbangan adalah kunci kesuksesan di babak gugur. Kita harus mempertahankan konsistensi sepanjang turnamen, serta menemukan keseimbangan antara kekuatan serangan dan organisasi pertahanan.”

Ia menyimpulkan: “Efektivitas di dalam kedua kotak penalti, kemampuan beradaptasi dengan gaya permainan lawan, serta pengendalian aspek mental selama pertandingan sistem gugur, merupakan faktor-faktor utama. Tim-tim yang sukses adalah mereka yang memadukan identitas yang jelas dengan pendekatan realistis dalam menghadapi kondisi pertandingan.”