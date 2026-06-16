Foto yang mengharukan para pemain Argentina menjelang pertandingan melawan Aljazair

Para pemain tim nasional Argentina mengirimkan pesan dukungan kepada rekan setim mereka yang terpaksa absen dari putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akibat cedera.

Leonardo Balerdi terpaksa mundur dari skuad timnas Argentina yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera saat sesi latihan. Bek Marseille ini menderita cedera otot betis, dan posisinya digantikan oleh Marcos Senesi dalam skuad. Ini merupakan pukulan telak bagi juara bertahan Piala Dunia, yang bersiap memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan menghadapi Aljazair dini hari besok, sebelum bertanding melawan Austria dan kemudian Yordania.

Rekan-rekan setimnya dari Argentina sangat terpukul oleh keputusannya untuk mundur, dan mereka ingin menyampaikan pesan dukungan yang kuat kepadanya.

Menurut situs “Foot Mercato”, para pemain berdiri sambil memegang spanduk bertuliskan “Leo… Kami semua bersamamu”, menunjukkan solidaritas mereka kepadanya di masa sulit ini, sementara semua orang di ruang ganti secara bulat menyatakan dukungan mereka kepada pemain yang mengalami kekecewaan besar menjelang dimulainya turnamen.

Itu adalah pemandangan yang mengharukan yang mencerminkan persatuan tim nasional Argentina meskipun mengalami kemunduran pertama ini sebelum dimulainya perjalanan tim di Piala Dunia.







