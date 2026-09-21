Lamine Yamal, bintang Barcelona, tak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan kemenangan Atletico Madrid atas Real Madrid dalam derби dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Liga Spanyol.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa Yamal berinteraksi dengan unggahan Marc Pubill, pemain Atletico Madrid, seusai pertandingan. Unggahan itu memuat sejumlah foto dari laga tersebut, di antaranya foto yang memperlihatkan bek Atletico saat melakukan sebuah tekel terhadap Kylian Mbappe.

Lamine Yamal hanya memberikan komentar pada unggahan Pubill dengan menggunakan beberapa emoji, sehingga menunjukkan kegembiraannya atas kekalahan rival abadi Real Madrid.

Kemenangan Atletico Madrid juga menguntungkan Barcelona di klasemen Liga Spanyol.

Setelah tujuh pekan berlalu, tim Catalan itu kini menempati puncak klasemen seorang diri, sementara Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin, dan Real Madrid melorot ke posisi keempat dengan 15 poin.

Dengan demikian, derби tersebut turut memperlebar jarak antara Barcelona dan Real Madrid, di saat reaksi Yamal melalui media sosial pun tidak berlalu begitu saja.

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