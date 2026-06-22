Foto... Tindakan Iran yang mengejutkan menjelang pertandingan melawan tim Firaun

Tim nasional Iran berhasil meraih satu poin berharga berkat hasil imbang tanpa gol melawan Belgia, Minggu malam, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Menurut Reuters, timnas Iran meninggalkan pesan di ruang ganti Stadion Sofi, di mana mereka mengucapkan terima kasih kepada Kota Los Angeles atas keramahan yang ditunjukkan selama Piala Dunia.

Los Angeles telah menjadi tuan rumah dua pertandingan Iran di Grup G sejauh ini, sementara timnas Iran kembali ke markasnya di Tijuana, Meksiko, di antara pertandingan-pertandingan tersebut.

Selama turnamen ini, timnas Iran bermarkas di Tijuana, dengan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menjalani pertandingan-pertandingannya, akibat pembatasan terkait tempat tinggal mereka di dalam negeri; selain itu, sejumlah anggota staf teknis dan administrasi juga dilarang masuk.

Para pejabat AS mengatakan bahwa pengaturan perjalanan tim nasional Iran masih dalam evaluasi, sementara pembahasan mengenai kemungkinan pelonggaran beberapa pembatasan terus berlanjut.

Dalam surat tulisan tangan yang dipublikasikan oleh Federasi Sepak Bola Iran tersebut tertulis, “Dari Persia kuno ribuan tahun yang lalu, hingga peradaban Iran saat ini, semangat Iran tetap hidup dan kokoh.”

Surat tersebut melanjutkan, “Terima kasih kepada Los Angeles atas keramahannya… Kami datang ke Los Angeles dengan bangga, bertanding dengan penuh kehormatan, dan pulang dengan martabat.”

Tim nasional Iran sedang bersiap untuk pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup melawan Mesir, di kota Seattle.