Foto terakhir... Pesan pertama dari pacar bintang Afrika Selatan itu setelah ia bunuh diri

Suasana duka menyelimuti dunia sepak bola setelah meninggalnya pemain internasional Afrika Selatan, Jaden Adams, gelandang tim nasional Afrika Selatan, pada usia sekitar 25 tahun, beberapa minggu setelah ia tampil bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026, di tengah pesan-pesan menyentuh dari orang-orang terdekatnya, sementara laporan lokal menyebutkan bahwa kematian tersebut terjadi akibat bunuh diri, sementara polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian.

Setelah berita kematiannya menyebar, Akila Adendorf, pacar Adams, memposting pesan yang menyentuh hati melalui fitur “Story” di akun Instagram-nya, di mana ia menulis: “Terima kasih banyak kepada kalian semua atas pesan belasungkawa dan dukungan. Pesan-pesan ini sangat berarti bagi saya dan putri kami, Alaya, di masa sulit ini. Saya menghargai setiap pesan yang saya terima, meskipun saya belum bisa membalasnya. Saya akan berusaha menghubungi kalian semua secepat mungkin. Terima kasih atas pengertian dan kebaikan kalian.”

Adams sebelumnya bermain untuk Mamelodi Sundowns, namun klub asal Afrika Selatan tersebut pada awalnya enggan mengonfirmasi atau membantah kabar kematiannya.

Di sisi lain, Asosiasi Pesepakbola Afrika Selatan mengonfirmasi kabar kematian tersebut melalui platform “X”, dan menulis: “Kematian telah merenggut salah satu dari kita dengan cara yang kejam. Ia telah merampas seorang pemain sepak bola yang luar biasa dari negara kita, namun ia tak akan mampu merenggut warisan yang ditinggalkan oleh Jaiden Adams. Kami akan terus mengenang kerendahan hatinya, bakat luar biasanya, dan kebanggaan yang ia tunjukkan saat mewakili Afrika Selatan. Beristirahatlah dengan tenang, Jaiden, kau takkan pernah dilupakan.”

Situs Soccer Laduma juga mengutip pernyataan Brinden Johnson, salah satu penasihat dekat sang pemain, yang mengatakan: “Luka ini masih segar, dan semuanya masih sangat menyakitkan. Keluarga tidak ingin menerima panggilan apa pun saat ini, karena mereka belum dalam kondisi yang memungkinkan untuk menanggapi siapa pun. Kehilangan ini telah mengguncang semua orang dengan sangat dalam.”

Sementara itu, surat kabar Sunday World dari Afrika Selatan melaporkan bahwa Adams pada Sabtu pagi mengakhiri hidupnya di rumahnya di kota Stellenbosch, dekat Cape Town.

Jurnalis Noho Adams menambahkan bahwa, berdasarkan informasi yang dimilikinya, sang pemain menderita depresi.

Foto terakhir

Menurut surat kabar Bild dari Jerman, beberapa jam sebelum kematiannya, Adams membagikan ulang foto dirinya bersama pasangannya, Akwila Adendorf, di akun Instagram-nya. Keduanya telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun dan memiliki seorang putri berusia lima tahun.

Adendorf mendoakan yang terbaik untuk Adams melalui Instagram sebelum Piala Dunia dimulai, dan menulis pesan yang menyentuh hati sebelum pertandingan pertama Afrika Selatan di Piala Dunia melawan Meksiko: “Semoga sukses di Piala Dunia, sayangku.”

Dia menambahkan: “Aku sangat bangga padamu dan atas semua usaha yang telah kamu lakukan. Masuklah ke lapangan, nikmati setiap momen, dan tunjukkan kemampuanmu kepada dunia. Apa pun yang terjadi, aku akan selalu menjadi pendukung terbesarmu. Semoga kamu sukses, percaya diri, dan menjalani turnamen yang tak terlupakan. Aku mencintaimu dan tak sabar untuk mendukungmu!”