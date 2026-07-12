Foto: Messi mengejutkan Baggio dengan hadiah istimewa setelah melewati Swiss

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, memberikan jersey yang ia kenakan saat mengalahkan tim nasional Swiss dengan skor 3-1 di babak perempat final Piala Dunia, kepada legenda sepak bola Italia Roberto Baggio, setelah pertandingan usai.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Messi menyerahkan kaos yang dikenakannya saat menghadapi Swiss—pertandingan yang dimenangkan timnas Argentina dengan skor 3-1—kepada Baggio. Tak lama setelah itu, bintang Italia tersebut mengunggah foto mereka berdua di akun Instagram-nya, di mana keduanya memegang kaos tersebut, dan menulis: "Terima kasih, Leo, atas hadiah berhargamu dan atas kasih sayangmu. Aku sangat mencintaimu, temanku."

Hubungan antara Messi dan Baggio bermula pada tahun 2010, ketika mereka bertemu di kota Barcelona, berkat pelatih Pep Guardiola, yang pernah bermain bersama Baggio di klub Brescia, Italia.

Penyerang asal Rosario itu menyerahkan jersey tersebut kepada mantan bintang Italia itu di dalam ruang ganti setelah pertandingan perempat final berakhir, pertandingan yang disaksikan Baggio dari tribun Stadion Kansas City.

Timnas Argentina memastikan tempatnya di babak semifinal Piala Dunia, setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1, berkat gol-gol dari Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez, sehingga akan berhadapan dengan Timnas Inggris di babak semifinal.



