Setelah prestasi yang diraih tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026, Penasihat Turki Al-Sheikh menjadi sorotan berkat aksi uniknya di luar lapangan, setelah ia mengunggah foto yang memicu reaksi luas di media sosial.

Ketua Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi ini membagikan kepada para pengikutnya di platform “X” sebuah foto lucu yang menggabungkan pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, dengan mantan pelatih Manchester City, Pep Guardiola.

Foto yang tampaknya diedit menggunakan kecerdasan buatan tersebut memperlihatkan Guardiola sedang mencukur jenggotnya; kemudian, setelah ia melepas handuk dari wajahnya, wajahnya berubah menjadi Husam Hassan, seolah-olah pelatih timnas Mesir itu bersembunyi di balik topeng “Pep”.

Banyak pengikut yang merespons foto tersebut dengan membagikannya dan memberikan suka, sementara Al-Sheikh menutup kolom komentar, dan jumlah penayangannya telah melampaui 950 ribu kali.

Postingan Turki Al-Sheikh itu muncul tak lama setelah Hossam Hassan berhasil membawa timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

"Al-Fara'una" telah memastikan tempat mereka di babak 16 besar setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti dengan skor 4-2, setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1 di babak 32 besar turnamen tersebut.

Timnas Mesir akan menorehkan sejarah saat menghadapi Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi pada Selasa malam mendatang, dengan harapan meraih prestasi besar dengan melaju ke babak perempat final.

Baca juga: Permintaan Mourinho Tak Ada Habisnya... Menentukan Spesifikasi "Potongan yang Hilang" di Real Madrid