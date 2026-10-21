"Sebentar lagi waktunya pertunjukan," tulis klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu di akun X mereka kepada para pendukung Bayern München pada Selasa malam. Unggahan itu pun langsung mengundang kehebohan. "Dia akan memenangi Ballon d'Or," komentar seorang pengguna. "Admin, apa kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui?" tanya pengguna lainnya.

Kane memang termasuk salah satu kandidat terkuat, bersama Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, untuk meraih penghargaan bergengsi sebagai pemain terbaik dunia pada Senin malam mendatang. Namun, unggahan itu sama sekali bukan petunjuk bahwa penyerang berusia 33 tahun tersebut benar-benar akan meraih gelar itu.

Sebaliknya, unggahan tersebut merupakan pengumuman laga besar Liga Champions melawan FC Arsenal pada Rabu. Akun X Bayern berbahasa Inggris kemudian memberikan penjelasan mengenai hal itu. Pada Rabu, akun tersebut kembali mengunggah foto Kane mengenakan tuksedo, disertai unggahan lain yang menyoroti statistiknya melawan The Gunners. Kapten timnas Inggris itu telah mencetak 15 gol dalam 22 pertandingan melawan Arsenal.

Dari mana asal foto Harry Kane mengenakan tuksedo bersama FC Bayern?

Dengan demikian, The Gunners merupakan salah satu lawan favorit Kane. Sepanjang kariernya, ia hanya mencetak lebih banyak gol ke gawang Everton (16) dan Leicester (20). Kane juga pernah mencetak gol ke gawang Arsenal bersama Bayern: Pada leg pertama perempat-final 2024, ia mencetak gol yang sempat membawa Bayern unggul 2-1 dalam laga yang berakhir 2-2. Seluruh gol lainnya ke gawang The Gunners ia cetak saat berseragam Tottenham Hotspur.

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Namun, dari mana asal foto Kane dalam balutan busana rapi itu? Sport1 menemukan jawabannya: Rekaman tersebut sudah berusia tiga tahun dan digunakan Bayern untuk mengumumkan kepindahan Kane ke klub itu pada Agustus 2023. Untuk keperluan tersebut, Bayern menggunakan bioskop legendaris Filmtheater am Sendlinger Tor di München sebagai latar.

Yang menarik, karena kepindahan sang penyerang ke Bayern dan, akibatnya, kedatangannya di München tertunda, rekaman asli di bioskop tersebut hanya dibuat dengan pemeran pengganti Kane. Hal itu sudah diceritakan pengelola bioskop saat itu, Christoph Preßmar, kepada Abendzeitung tiga tahun lalu. Kane akhirnya ditambahkan ke dalam rekaman secara digital.



