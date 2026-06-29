Foto-foto: Vinícius lolos dari bencana... dan VAR memicu kemarahan Brasil

Wasit asal Italia, Maurizio Mariani, tidak mengeluarkan kartu merah kepada salah satu pemain tim nasional Jepang selama pertandingan melawan Brasil, yang digelar pada Senin malam di Stadion Houston, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Jaringan "Archivo VAR" dari Spanyol mengungkapkan bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) tidak turun tangan meskipun terdapat situasi yang seharusnya mengakibatkan pengusiran langsung, dengan menjelaskan: "Kaishu Sano menancapkan paku sepatunya ke bagian dalam pergelangan kaki Vinícius Júnior, yang menyebabkan pergelangan kaki tersebut terkilir dengan keras. Aksi ini layak mendapat kartu merah langsung, karena jelas-jelas membahayakan keselamatan fisik pemain Brasil tersebut.”

Timnas Jepang membuka skor pada menit ke-29 melalui Kaishu Sano, yang menunjukkan aksi individu yang luar biasa, setelah mengelabui Casemiro sebelum melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, yang mendarat di sudut kanan gawang kiper Alisson Becker.

Timnas Brasil berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-56, setelah salah satu pemain Samba mengirim umpan silang yang akurat dari sisi kiri, yang diterima oleh Casemiro yang kemudian melepaskan tendangan keras ke dalam gawang, mencetak gol penyama kedudukan.