Bintang Mesir Mohamed Salah telah merampungkan seluruh proses kepindahannya ke klub Turki Trabzonspor, sekaligus resmi memulai babak baru dalam perjalanan kariernya, setelah klub tersebut mengumumkan perekrutannya usai ia berhasil melewati tes medis.

Legenda Liverpool itu mendapat sambutan luar biasa dari para suporter sejak momen kedatangannya di Turki, di mana ribuan orang memadati bandara, lalu mengiringinya menuju lokasi pemeriksaan medis, sebelum wujud sambutan terus berlangsung sepanjang hari, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya popularitas yang dimiliki bintang Mesir tersebut, yang pada gilirannya berupaya untuk berinteraksi dengan para suporter.





Akun resmi Trabzonspor mengunggah foto-foto dari prosesi penandatanganan kontrak, yang berlangsung dengan dihadiri presiden klub Ertuğrul Doğan, di mana Salah menandatangani kontrak berdurasi dua musim, sehingga secara resmi menjadi salah satu transfer paling menonjol yang dilakukan klub dalam beberapa tahun terakhir.









Menurut rincian finansial, Salah akan menerima gaji tahunan sebesar 17 juta euro, di samping klausul pemasaran yang memberinya 20% dari pendapatan penjualan produk-produk yang mencantumkan nama atau gambarnya, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya nilai komersial yang direpresentasikan sang pemain.

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Sebelumnya, Salah sempat menjalani negosiasi dengan klub Turki Beşiktaş selama periode transfer musim panas ini, namun kesepakatan tersebut tidak rampung akibat perbedaan pandangan pada aspek-aspek finansial, sebelum akhirnya Trabzonspor berhasil memastikan kesepakatan dan menuntaskan salah satu transfer terbesar di bursa mercato.