Foto-Foto: Penampilan Perdana Mohamed Salah Bersama Pelatih Baru Timnas Mesir

Bintang Mesir Mohamed Salah bergabung dengan kamp latihan timnas negaranya pada hari Selasa, sebagai persiapan menghadapi dua laga mendatang melawan Malawi, dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2027, pada tahap pertama dari babak baru di bawah arahan pelatih Ali Maher.

Federasi Sepak Bola Mesir, melalui akun resminya di platform media sosial, mengunggah video kedatangan kapten timnas dan keterlibatannya dalam kamp latihan, di mana ia tampak dalam suasana akrab sambil berjabat tangan, berpelukan, dan tersenyum bersama Ali Maher, pelatih kepala baru Mesir, yang menyambut kehadirannya.

Dalam konteks terkait, federasi sepak bola mengumumkan akan menggelar konferensi pers pada hari Rabu besok, di Pusat Timnas Nasional di kota Enam Oktober, untuk memperkenalkan Ali Maher dan staf kepelatihannya kepada media, serta mengungkap gambaran rencananya untuk periode mendatang.

Stadion Internasional Kairo akan menjadi tuan rumah laga pertama pada 13 November mendatang, sementara laga kedua akan digelar pada 17 di bulan yang sama, di Stadion Internasional Bingu di Malawi, dalam rangkaian pertandingan putaran keempat kualifikasi.

Timnas Mesir berada di Grup 2 bersama Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Mesir memuncaki klasemen dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Angola yang berada di posisi kedua, sementara Malawi menempati posisi ketiga dengan 3 poin, dan Sudan Selatan berada di posisi terakhir tanpa poin.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di babak kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang lawan, sebelum bangkit dengan kemenangan telak atas Sudan Selatan dengan skor lima gol tanpa balas.