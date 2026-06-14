Foto berjudul "Kita Semua Saudara"... Potret mengharukan setelah Jerman mencetak tujuh gol ke gawang Curaçao

Pada akhir pertandingan antara Jerman dan Curaçao, Minggu kemarin, terjadi momen mengharukan yang akan tetap terukir sebagai salah satu momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia.

Jerman mengalahkan Curaçao, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia, dengan skor telak (7-1), menunjukkan taringnya dengan cepat di babak pertama fase grup Piala Dunia 2026.

Saat para pemain menyapa para pendukung mereka setelah pertandingan, momen paling menonjol dalam pertandingan itu terjadi ketika terbentuk lingkaran kecil di tengah lapangan yang mengelilingi beberapa pemain tim nasional Curaçao, Felix Nemisha dan Jonathan Tah, duo timnas Jerman, saling menggenggam tangan, dan para pemain membungkuk dalam momen kontemplasi, serta istirahat sejenak dari atmosfer persaingan yang sengit selama 90 menit.

Dalam wawancara dengan saluran televisi Jerman "ARD" setelah pertandingan, Felix Nemisha, pencetak gol pertama, menjelaskan momen tersebut: "Selama pertandingan, kami adalah lawan, namun setelah itu, kami semua menjadi saudara."

Dia menambahkan: "Kami melakukan doa singkat bersama karena kami masih sangat bersyukur."

Timnas Jerman dan Curaçao bersaing di Grup E Piala Dunia bersama Timnas Pantai Gading dan Ekuador.







