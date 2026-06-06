Foto baru beredar: pemain berbakat luar biasa itu pernah bermain untuk Feyenoord pada tahun 2022

Bjarne Hansen, mantan pencari bakat Feyenoord, mengenang kembali melalui Instagram mengenai transfer yang gagal dari klub asal Rotterdam tersebut. Pemain timnas Swedia Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) pada Maret 2022 hampir saja pindah ke De Kuip.

Pria Denmark berusia 70 tahun ini sering membagikan postingan di Instagram tentang para pemain yang pernah ia pantau di masa lalu. Hansen masih sangat kecewa karena Bergvall tidak bergabung dengan Feyenoord.

“Pada Maret 2022, kami sedang mengupayakan transfer Bergvall, pemain terbaik yang pernah saya pantau. Saya pertama kali melihatnya saat dia berusia empat belas tahun. Pada 2021, saya telah menyaksikannya bermain secara langsung sebanyak 32 kali di Swedia. Kami hampir berhasil merekrutnya, hingga Frank Arnesen jatuh sakit dan meninggalkan Feyenoord,” kata Hansen.

Hansen juga membagikan foto Bergvall saat kunjungannya ke Feyenoord. Ia juga menunjukkan bahwa kaos dengan nomor punggung 10 sudah dicetak.

Saat Bergvall masih bermain di IF Brommapojkarna, dia menjalani magang di Feyenoord. Setelah Arnesen hengkang, Dennis te Kloese menganggap angka 900.000 euro terlalu mahal, sehingga Djurgårdens IF pun merekrutnya.

Kini, Bergvall (20) menjadi pemain Tottenham dan menurut Transfermarkt bernilai hingga 35 juta euro. Bulan ini, pemain yang telah 10 kali membela timnas Swedia ini akan bertanding melawan Belanda di Piala Dunia.

Hansen mengaku juga terlibat dalam transfer Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes, dan Yankuba Minteh.