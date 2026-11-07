Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal Saudi, memicu kontroversi setelah membagikan sebuah foto melalui akunnya di aplikasi "Snapchat", yang kembali memunculkan pertanyaan seputar sikapnya terhadap persaingan memperebutkan penghargaan pemain terbaik Asia, di tengah penantian pengumuman resmi identitas peraih gelar edisi kali ini.

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Al-Dawsari membagikan foto dari penobatannya terdahulu dengan penghargaan Asia tersebut, dalam langkah yang dianggap sebagian pihak sebagai pesan tersirat yang mencerminkan keyakinannya untuk kembali meraih gelar itu, sementara pihak lain menilai itu hanya sekadar mengenang kembali prestasinya terdahulu, tanpa membawa petunjuk pasti mengenai hasil persaingan.

Kapten Al-Hilal itu bersaing memperebutkan penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya dalam kariernya, di tengah persaingan dengan pemain Saudi Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli, dan pemain Iran Alireza Beiranvand, kiper Tractor, setelah ketiganya masuk dalam daftar final kandidat.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 09.30 HIL

Al-Dawsari memiliki peluang untuk mencatatkan pencapaian bersejarah, karena ia akan menjadi pemain pertama yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Asia sebanyak tiga kali jika memenangkannya, setelah sebelumnya ia telah meraihnya dalam dua kesempatan, sehingga ia berada di ambang menambahkan pencapaian individu baru ke dalam kariernya.

Meskipun foto Salem Al-Dawsari itu mendapatkan banyak respons, persaingan belum resmi diputuskan hingga saat ini, dan unggahannya tidak dapat dianggap sebagai indikator pasti kemenangannya dalam penghargaan tersebut, sambil menantikan pengumuman Konfederasi Sepak Bola Asia tentang hasilnya dalam acara penghargaan yang dijadwalkan digelar di ibu kota Thailand, Bangkok, pada 19 November ini.

Di antara ambisi mempertahankan penghargaan untuk ketiga kalinya dan prediksi yang dipicu oleh unggahan terakhirnya, kapten Al-Hilal itu tetap menjadi sorotan, sambil menanti untuk mengetahui apakah foto tersebut hanya sekadar mengenang kembali momen penobatan atau justru mendahului perayaannya atas pencapaian Asia yang baru.