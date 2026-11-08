Bintang asal Mesir, Mohamed Salah, memicu kontroversi usai timnya, Trabzonspor, menang 2-0 atas Alanyaspor dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam, dalam rangkaian pekan kesebelas Liga Turki.

Salah tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut dan berhasil mencetak gol kedua Trabzonspor pada menit ke-34, sehingga bintang Mesir itu menambah koleksinya menjadi 9 gol di Liga Turki, memperkokoh posisinya di puncak daftar pencetak gol, sementara total golnya mencapai 11 gol di berbagai ajang bersama seragam klub barunya.

Salah mengunggah sebuah foto melalui akun-akun pribadinya di media sosial, yang memperlihatkan dirinya mengacungkan tanda kemenangan sambil menjulurkan lidah, dalam momen yang memicu beragam penafsiran di kalangan pengikutnya, dan sebagian menghubungkannya dengan perkembangan terakhir di dalam timnas Mesir serta kepergian Hossam Hassan dari kursi kepelatihan Mesir.

Foto Salah itu membuka pintu bagi berbagai interpretasi, terutama karena unggahannya bertepatan dengan pengumuman Federasi Sepak Bola Mesir yang mengakhiri tugas Hossam Hassan beserta staf pendampingnya, dan menunjuk Ali Maher sebagai direktur teknik baru timnas, keputusan yang dikeluarkan Sabtu kemarin, setelah periode penuh kontroversi mengenai suasana di dalam timnas dan hubungan antara mantan direktur teknik dengan sejumlah pemain, terutama kapten timnas Mesir, di samping sejumlah perselisihan pribadi dalam kehidupan Hossam Hassan.

Selain itu, Salah hingga kini belum mengeluarkan pernyataan apa pun untuk melepas kepergian Hossam Hassan dari timnas Mesir, yang semakin menambah kontroversi mengenai waktu pengunggahan foto tersebut.

Akar krisis antara Salah dan Hossam Hassan berawal dari pemusatan latihan terakhir timnas Mesir pada September lalu, ketika direktur teknik memutuskan mengganti kapten timnas setelah 60 menit berjalannya laga melawan Angola di kualifikasi Piala Afrika 2027, yang berakhir imbang tanpa gol.

Hossam Hassan saat itu beralasan bahwa keputusannya didasari alasan teknis, sebelum Salah kemudian meninggalkan pemusatan latihan timnas dan absen dari laga melawan Sudan Selatan, hal yang memicu banyak pertanyaan mengenai sifat hubungan antara kedua belah pihak, meski staf teknik menegaskan bahwa absennya pemain tersebut terjadi atas kesepakatan dengan sang pemain karena pertandingan digelar di atas lapangan rumput sintetis.

Spekulasi mengenai masa depan hubungan antara kedua pihak kian meningkat dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah Salah juga absen dari pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan, di tengah pertanyaan mengenai sikapnya untuk bergabung dengan pemusatan latihan November, sebelum pengurus federasi sepak bola turun tangan dalam upaya meredam situasi dan mendekatkan sudut pandang antara pemain dan staf teknik, tetapi perkembangannya berakhir dengan kepergian Hossam Hassan dari jabatannya.

Foto itu juga kembali mengangkat ke permukaan kunjungan Hany Abo Rida, presiden Federasi Sepak Bola Mesir, ke Turki beberapa hari lalu, di mana ia bertemu Mohamed Salah dalam upaya meredam perselisihan dan mendekatkan sudut pandang antara dirinya dan Hossam Hassan sebelum dimulainya pemusatan latihan November.