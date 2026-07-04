Foto... Al-Rakraki merespons kebangkitan Maroko di bawah kepemimpinan Wahbi

Walid Regragui, mantan pelatih tim nasional Maroko, mengirimkan pesan ucapan selamat kepada "Singa Atlas" setelah mereka lolos ke perempat final Piala Dunia.

Maroko lolos ke babak delapan besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan yang pantas atas Kanada dengan skor 3-0, berkat dua gol dari Ezzedine Ounahi dan satu gol dari Sofiane Rahimi.

Walid El-Rakraki mengunggah sebuah foto melalui akun Instagram-nya yang menampilkan para bintang timnas Maroko, dengan pelatih Mohamed Wahbi berada di tengah-tengah mereka.

Al-Rakraki sebelumnya telah memimpin timnas Maroko meraih prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Arab dan Afrika, dengan menempati peringkat keempat di Piala Dunia 2022.

Di babak perempat final, timnas Maroko akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Prancis dan Paraguay.

Maroko sebelumnya menempati posisi kedua di Grup C dengan raihan 7 poin setelah bermain imbang melawan Brasil, serta mengalahkan Skotlandia dan Haiti.

Timnas Maroko berhasil melewati rintangan Belanda di babak 32 besar melalui adu penalti.

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