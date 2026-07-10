Fortuna Sittard mendatangkan pemain ketiga pada bursa transfer musim panas dari Club Brugge: 'Terasa hangat dan akrab'

Fortuna Sittard telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Siebe Wylin, demikian diumumkan klub melalui saluran resminya. Bek tersebut pindah dari Club Brugge dan telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama klub Eredivisie tersebut.

Wylin adalah pemain asal Belgia berusia 23 tahun yang umumnya bermain sebagai bek kanan. Pemain berkaki kanan ini menempuh pendidikan akademi di KSV Roeselare, Club Brugge, dan KV Oostende.

Pada tahun 2019, Wylin pindah dari Club ke Oostende, di mana ia menghabiskan lima tahun dan melakukan debutnya di level tertinggi. Pada akhirnya, ia tampil sebanyak 47 kali untuk klub tersebut.

Dua tahun lalu, Wylin kembali ke Club Brugge, di mana ia menjadi pemain andalan di tim cadangan. Setelah tampil dalam 49 pertandingan untuk tim tersebut, ia kini untuk pertama kalinya berkarier di luar negeri, tanpa sempat melakukan debutnya di tim utama Blauw-Zwart.

“Dengan Siebe, kami mendatangkan seorang bek berbakat yang sangat sesuai dengan profil yang kami cari,” kata direktur teknis Joris Mathijsen.

“Kami sangat percaya pada kemampuannya dan menantikan perkembangan lebih lanjut kariernya di Fortuna.” Wylin sendiri mengatakan bahwa kesan pertamanya ‘sangat positif’.

“Ini adalah pertama kalinya saya memulai petualangan di luar West-Vlaanderen, jadi kesan yang diberikan Fortuna kepada saya sangat penting bagi saya. Sejak kontak pertama, suasana di sini terasa hangat dan akrab.”

“Saya tidak sabar untuk memulai babak baru ini dan bertemu rekan-rekan setim baru saya besok,” ujar Wylin.

Wylin adalah rekrutan musim panas ketiga Fortuna setelah Sven Simons (FC Eindhoven) dan Lequincio Zeefuik (AZ, pinjaman), yang pada hari Rabu mengumumkan kepergian pemain internasional Kongo, Samuel Bastien.

“Pembatalan kontrak ini memberikan kesempatan bagi Fortuna maupun Bastien untuk melangkah ke tahap berikutnya,” demikian pernyataan klub terkait hal tersebut.