Fortuna Sittard pada Sabtu malam meraih kemenangan keempat mereka di musim VriendenLoterij Eredivisie ini. Tim asuhan pelatih Danny Buijs itu menang tipis atas Willem II: 0-1, lewat gol Philip Brittijn.

Absennya yang paling mencolok saat kick-off di Tilburg adalah Lequincio Zeefuik. Penyerang 21 tahun itu harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan, karena pelatih Danny Buijs di lini depan memilih Ole Romeny dan Anthony Descotte.

Fortuna tampak akan mendapat penalti di awal pertandingan. Ivo Pinto jatuh ke rumput setelah duel dengan Nathan Tjoe-A-On dan Dennis Higler dipanggil VAR ke layar monitor. Namun setelah melihat tayangan ulang, sang wasit memutuskan untuk tetap pada keputusannya: tidak ada penalti.

Tak lama kemudian, ada ketegangan di kotak penalti di sisi lain lapangan. Dengan umpan cantik, Eser Gürbüz membuat rekan setimnya Devin Haen berhadapan langsung dengan Mattijs Branderhorst, tetapi kiper Fortuna itu melakukan penyelamatan.

Di sisa babak pertama, Fortuna lebih dominan. Ancaman terutama datang lewat Mohamed Ihattaren, khususnya melalui umpan-umpan silangnya, tetapi itu tidak menghasilkan gol sebelum jeda.

Setelah jeda, Fortuna berbahaya lewat Brittijn (diselamatkan Maxime Delanghe) dan Zeefuik yang sudah masuk sebagai pemain pengganti (melambung). Dari kubu Willem II, Uriël van Aalst melihat percobaannya ditepis Branderhorst ke samping gawang.

Satu gol Zeefuik juga sempat dianulir karena sebelumnya terjadi pelanggaran. Namun sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, tim tamu akhirnya berhasil mencetak gol: Ihattaren melepaskan umpan silang, Zeefuik menyundul, Delanghe melakukan penyelamatan, tetapi dari bola rebound Brittijn akhirnya menembak masuk untuk membuat skor 0-1.

Skor itu bertahan hingga akhir. Berkat kemenangan ini, Fortuna naik ke posisi keenam yang impresif di Eredivisie. Willem II menjadi juru kunci dengan hanya dua poin.