Fortuna Sittard lolos dari kehilangan poin melawan SC Cambuur setelah fase akhir yang menegangkan

Fortuna Sittard pada Sabtu meraih kemenangan pertamanya di Eredivisie musim ini. Berkat gol-gol cepat dari Philip Brittijn dan Lequincio Zeefuik, serta terutama sejumlah penyelamatan gemilang dari Mattijs Branderhorst, SC Cambuur dikalahkan dengan skor 3-1. Tim asal Leeuwarden itu tampil lebih baik dibanding pekan lalu saat menghadapi Excelsior (0-4), tetapi masih harus menunggu poin pertama mereka. Fortuna memulai musim dengan luar biasa berkat kemenangan ini dan hasil imbang 2-2 di markas PSV pekan lalu.

Fortuna langsung mengambil inisiatif dan segera menuai hasil. Sepakan keras Ole Romeny mampu ditepis dengan apik oleh kiper Cambuur, Thijs Jansen, yang tetap harus menghadiahkan sepak pojok. Dari situ, tim asuhan pelatih Danny Buijs akhirnya memukul telak. Mohammed Ihattaren mengirim bola ke kepala Brittijn, yang dengan rapi menanduk masuk bola: 1-0.

Cambuur tidak mampu berbuat banyak dan pada salah satu serangan awal mereka langsung terkena serangan balik mematikan khas Limburg. Jasper Dahlhaus melepaskan bola terobosan datar yang tajam kepada Zeefuik, yang setelah kontrol sebenarnya bisa memilih mengoper kepada Romeny. Sang penyerang memilih menyelesaikannya sendiri, tidak mengalami gangguan dari Lucas Jetten dan Ismael Baouf, lalu melepaskan tembakan ke pojok jauh: 2-0.

Berlawanan dengan jalannya pertandingan, Cambuur pada menit ke-21 benar-benar kembali ke laga. Rafik El Arguioui melakukan umpan satu-dua dengan Nicky Souren dan menerima kembali bola sambil berlari. Penyerang sayap itu kemudian melewati Siebe Wylin, Justin Hubner, dan Dahlhaus, sebelum menuntaskan aksi indahnya dengan menaklukkan Branderhorst dari jarak dekat: 2-1.

Fortuna lupa bermain setelah gol yang memperkecil ketertinggalan itu dan hal tersebut memberi Cambuur semakin banyak harapan. Branderhorst pun harus mengeluarkan penyelamatan luar biasa dari repertoarnya untuk menepis sundulan penyerang Sami Bouhoudane dari pojok atas gawang. Tak lama kemudian, Jetten juga mendapat peluang, tetapi upayanya nyaris saja berhasil diblok.

Setelah jeda, Cambuur melanjutkan tren positifnya, bermain lebih ke depan dan menciptakan peluang. Souren mendapat kesempatan menembak setelah kerja pendahuluan yang sangat baik dari Ilyes Hamache, tetapi Branderhorst kembali sigap. Kali ini dia menyelamatkan dengan kedua tinjunya. Tak lama berselang, sang kiper kembali melakukan penyelamatan lincah bak kucing atas tembakan Baouf dari jarak sangat dekat.

Cambuur bermain semakin menyerang dan terus didorong maju oleh pelatih Johan Plat beserta staf teknisnya, yang juga mencakup legenda klub sekaligus asisten saat ini, Henk de Jong. Pada masa injury time, justru Branderhorst lolos dari hukuman penalti ketika ia terlambat datang dan mengenai Nicolas Binder. Pemain terbaik di laga itu pun lolos dari insiden tersebut.

Bahkan, jauh di masa injury time, Fortuna memperlebar keunggulan menjadi dua gol. Kapten Ivo Pinto mengirim umpan silang tajam kepada pemain pengganti 'T Zand, yang menyerbu kotak penalti pada saat yang tepat dan menyelesaikannya dengan rapi menggunakan sisi dalam kaki. Fortuna pun akhirnya bisa bernapas lega setelah fase akhir yang menegangkan: 3-1.



