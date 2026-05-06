Fortuna mengunggah foto Halilovic yang 'sudah tak terlihat lagi': para penggemar ramai-ramai menyoroti penampilannya

Fortuna Sittard tiba-tiba mengunggah foto Alen Halilovic. Gelandang asal Kroasia itu memang sudah tidak bermain lagi untuk klub asal Limburg tersebut sejak 1 Februari, namun kini ia telah kembali.

Pada hari Selasa, Fortuna memainkan pertandingan persahabatan melawan tim divisi keempat Geleen-Zuid. Pertandingan tersebut dimenangkan dengan skor 0-11, seperti yang terungkap dalam sebuah postingan di X.

Halilovic memulai musim ini dengan cedera pergelangan kaki dan karena itu tidak bisa bermain dalam tiga belas pertandingan pertama. Setelah itu, segera terlihat bahwa dia belum cukup fit untuk bermain.

Halilovic kemudian diizinkan masuk sebagai pemain pengganti tiga kali pada bulan Januari dan Februari. Ia masing-masing mendapat waktu bermain satu, delapan, dan dua menit dari pelatih Danny Buijs.

Setelah itu, Halilovic kembali menghilang. Sejak 1 Februari, ia tidak lagi bermain untuk Fortuna. Minggu lalu, ia kembali masuk dalam skuad untuk pertama kalinya setelah dua bulan.

Para penggemar Fortuna Sittard telah melihat foto Halilovic dan memberikan penilaian mereka terhadap penampilan sang pemain kreatif. "Kue Limburg tampaknya cukup populer," komentar seseorang. Yang lain mencatat bahwa pemain asal Kroasia itu kini memiliki "perut buncit".












