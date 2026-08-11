Diego Forlan, pelatih baru timnas Uruguay, menyatakan kesiapannya untuk kembali memanggil penyerang veteran Luis Suarez ke skuad "La Celeste", sebuah langkah yang bisa menjadi kembalinya sang bintang internasional secara mengejutkan setelah dicoret secara kontroversial dari partisipasi di Piala Dunia 2026 yang digelar Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Forlan berkata, dalam konferensi pers perkenalannya sebagai pelatih timnas Uruguay menggantikan pelatih asal Argentina Marcelo Bielsa: "Saya sangat menghargainya, jika ia tersedia untuk bermain bersama kami, mengapa tidak? Tidak seorang pun bisa meragukan kemampuannya."

Suarez sebelumnya absen dari daftar timnas Uruguay pada turnamen terakhir atas keputusan Bielsa, yang meninggalkan tim setelah kegagalan besar dengan tersingkir di babak pertama, sebuah kejutan yang tidak diperkirakan oleh publik sepak bola Uruguay.

Forlan menambahkan: "Kami memiliki banyak pemain yang bisa mencetak gol, dan masalahnya bukan pada mencetak gol dan bukan itu yang menjadi perhatian saya, kami memiliki pemain-pemain besar di sisi serang," sebagai isyarat bahwa kembalinya Suarez tidak akan bertujuan untuk menutupi kekosongan di lini serang, melainkan lebih sebagai tambahan berkualitas bagi tim.

Mengenai apa yang bisa ia berikan kepada timnas dalam tugas barunya, Forlan menegaskan: "Saya yakin bahwa saya bisa mewariskan pengalaman yang telah saya kumpulkan, kepelatihan adalah profesi yang sangat saya nikmati," seraya menyebutkan bahwa pengalaman panjangnya sebagai pemain internasional akan menjadi modal penting dalam memimpin generasi saat ini.

Pelatih baru itu mengungkapkan rencana gandanya bersama timnas, dengan mengatakan: "Untuk timnas U-20, saya senang mengembangkan mereka, dan untuk tim utama akan ada beberapa pertandingan pada Maret dan merupakan kehormatan bagi saya untuk melatih mereka serta memberikan pengalaman besar saya," sebagai isyarat bahwa tugasnya akan mencakup pembangunan masa depan timnas Uruguay dalam jangka pendek dan panjang.