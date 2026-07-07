Folarin Balogun yang menjadi perbincangan hangat mengungkapkan secara tepat apa yang dikatakan Rudi Garcia, pelatih tim nasional Belgia, kepadanya setelah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia

Setelah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia, Folarin Balogun menanggapi keributan yang muncul seputar dirinya. Penyerang tersebut mengaku masih sulit menerima situasi tersebut.

Kisahnya sudah diketahui umum. Awalnya, Balogun diskors untuk pertandingan berikutnya melawan Belgia setelah menerima kartu merah saat melawan Bosnia-Herzegovina, tetapi FIFA secara mengejutkan memutuskan bahwa skorsing tersebut ‘ditangguhkan’. Presiden Donald Trump dilaporkan telah meminta hal tersebut dalam percakapan telepon dengan Gianni Infantino. Akibatnya, Balogun dapat tetap bermain tadi malam.

Hal itu tidak benar-benar membantu, karena Balogun hanya memainkan peran yang cukup tidak menonjol dalam kekalahan 1-4 AS melawan Belgia. “Saya telah menerima keputusan tersebut saat saya mendapat kartu merah. Dan saya juga menerima keputusan itu ketika ternyata saya tetap diizinkan bermain. Sebenarnya saya tidak bisa berkomentar banyak lagi mengenai hal itu. Namun secara keseluruhan, saya pikir Belgia adalah tim yang lebih baik hari ini,” kata Balogun seperti dikutip The New York Post setelah pertandingan.

Penyerang tersebut juga menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap jalannya pertandingan, meskipun tentu saja ia merasa senang masih bisa bermain dalam satu pertandingan Piala Dunia lagi. Setelah pertandingan, Balogun menemui Rudi Garcia, pelatih kepala Belgia. Garcia sebelumnya, pada hari yang sama, membandingkan keputusan tersebut dengan lelucon 1 April.

Namun, percakapan itu sama sekali tidak bermusuhan, kata Balogun. “Dia mengatakan bahwa dia berharap situasi ini tidak menodai Piala Dunia yang fantastis yang telah saya jalani. Garcia hanya ingin menyemangati saya agar tetap berpikir positif. Agar saya bangga dengan apa yang telah saya raih selama turnamen ini.”

“Sejujurnya, saya juga mengucapkan selamat kepada Belgia,” lanjut Balogun. “Ini adalah pertandingan. Ada pemenang dan ada yang kalah. Sama seperti saat saya mendapat kartu merah, Anda harus menghadapinya dengan cara yang tepat.”

Balogun kini membutuhkan waktu sejenak untuk memproses keributan tersebut, serta tersingkirnya timnya dari Piala Dunia. “Perasaan kecewa ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya rasa situasi yang saya hadapi ini juga akan membawa tantangan bagi saya secara pribadi. Jadi, penting bagi saya untuk menata pikiran terlebih dahulu, dan pada saat yang tepat, saya pasti akan bisa membicarakannya.”