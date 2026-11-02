Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang AS Monaco, Folarin Balogun, telah ditawarkan kepada sejumlah klub Liga Primer Inggris, termasuk Manchester United dan Newcastle United, menjelang bursa transfer musim dingin mendatang. Pemain timnas Amerika Serikat berusia 25 tahun itu ingin meninggalkan Kepangeranan Monako setelah rencana kepindahannya ke Everton gagal terwujud pada akhir musim panas.

Iklan

Penyerang asal Amerika Serikat ingin hengkang pada musim dingin

Menurut TEAMtalk, para perantara yang mewakili lulusan akademi Arsenal itu telah menghubungi sejumlah klub kasta tertinggi Inggris untuk menjajaki minat terhadap transfer pada Januari. Balogun nyaris bergabung dengan Everton pada bursa transfer sebelumnya, tetapi ia sendiri membatalkan kepindahan itu setelah merasa tidak puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat pemeriksaan medisnya. Bertahan di Stade Louis II membuat sang penyerang kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler bersama tim utama musim ini.

Pemain muda Brunner membatasi menit bermain Balogun

Sejak rencana kepindahannya ke Merseyside gagal, posisi sang penyerang di Prancis merosot tajam. Balogun sama sekali tidak masuk skuad Monaco untuk kompetisi Eropa musim ini dan hanya tampil empat kali sebagai pemain pengganti di Ligue 1. Sebaliknya, penyerang berusia 20 tahun Paris Brunner menjadi pilihan utama klub untuk mengisi posisi penyerang tengah dan tampil mengesankan berkat ketajamannya mencetak gol. Hal itu membuat Balogun tersisih dari skuad utama.

Dengan klub Ligue 1 itu bersedia mengizinkannya pergi pada awal tahun mendatang, agen ternama Jorge Mendes dan agensinya sudah mengupayakan sejumlah opsi potensial di Eropa maupun di luar Eropa. Laporan tersebut menambahkan bahwa Manchester United termasuk di antara klub yang telah dihubungi, sementara jajaran petinggi Old Trafford berupaya memperkuat pilihan di posisi penyerang tengah pada pertengahan musim. Meski penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta tetap menjadi incaran Manchester United, media yang sama menyebut Balogun kini juga dipertimbangkan saat klub tersebut menimbang solusi untuk lini serang.

Klub-klub Eropa diberi tahu soal ketersediaan Balogun

Selain menghubungi Manchester United dan Newcastle, kubu Balogun kembali membuka pembicaraan dengan Everton setelah upaya klub itu merekrut sang penyerang gagal menjelang akhir bursa transfer musim panas. Sesama klub Premier League, Leeds United dan Nottingham Forest, juga telah diberi tahu bahwa ia tersedia menjelang bursa transfer musim dingin.

Iklan Iklan

Media tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa perwakilan sang pemain juga telah menghubungi klub besar Serie A, Juventus. Mendes dan timnya kini mengukur tingkat minat dari berbagai calon tujuan, dengan harapan menemukan jalan keluar setelah beberapa bulan yang sulit di Kepangeranan Monaco.

Beberapa pekan ke depan akan menentukan langkah berikutnya

Dengan Monaco siap melepas sang penyerang begitu bursa transfer kembali dibuka pada Januari, pembicaraan antara kubu Balogun dan klub-klub yang berminat diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa pekan ke depan. Mendapatkan kesempatan bermain secara reguler sebagai starter akan menjadi tujuan utama pemain berusia 25 tahun itu saat ia berupaya mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat. Pembicaraan yang tengah berlangsung itu semestinya segera memberikan gambaran lebih jelas tentang masa depannya.