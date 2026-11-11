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Penyerang Werder Bremen, Niclas Fullkrug, mengungkapkan kegembiraannya setelah kembali dipanggil ke tim nasional Jerman. Penyerang yang tengah tampil bagus itu membahas pengalamannya bekerja di bawah arahan pelatih Jurgen Klopp saat Jerman bersiap menghadapi laga-laga krusial UEFA Nations League melawan Serbia dan Belanda.

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Performa gemilang di Werder Bremen membawa Fullkrug kembali ke timnas Jerman

Penyerang Werder Bremen, Niclas Fullkrug, kembali dipanggil ke skuad Jerman setelah mengawali musim Bundesliga dengan gemilang. Ia memimpin daftar pencetak gol liga dengan sembilan gol. Masuk dalam skuad 24 pemain pilihan Jurgen Klopp untuk laga-laga terakhir fase grup UEFA Nations League, Fullkrug ingin memberikan kontribusi saat Jerman bersiap menghadapi Serbia dan Belanda.

Penyerang yang telah mencatatkan 24 penampilan bersama timnas itu mengakui bahwa pemanggilan ini terasa sebagai pengakuan atas performanya di klub.

Performa tajam Fullkrug memberi Jerman sosok penyerang yang kuat secara fisik saat mereka menutup agenda internasional 2026.

Fullkrug antusias bekerja di bawah Klopp dan bertemu kembali dengan wajah-wajah lama

Menanggapi kembalinya ia ke pemusatan latihan timnas, Fullkrug menekankan betapa berharganya kesempatan berlatih di bawah Jurgen Klopp baginya dan menjadi bagian dari skuad yang tengah berubah.

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“Saya senang bisa kembali. Ini adalah pengakuan atas kerja keras yang Anda lakukan dan performa Anda untuk klub,” kata Fullkrug kepada wartawan. “Senang rasanya kembali menjadi bagian dari timnas dan mendapat kesempatan berlatih di bawah Jurgen Klopp.”

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“Saya sudah bertemu lagi dengan banyak wajah yang saya kenal dan juga berkenalan dengan banyak orang baru. Skuad ini terlihat sangat berbeda sekarang dan Anda benar-benar bisa merasakan betapa banyak yang telah berubah. Saya senang bisa menjadi diri sendiri dan orang-orang meresponsnya dengan positif.”

Mengenang kesulitan di luar negeri dan menemukan rumahnya dalam sepakbola

Setelah mengatasi masalah kebugaran yang sebelumnya dialami selama berada di luar negeri, Fullkrug menyebut kepulangannya yang berjalan mulus ke Werder Bremen, klub yang memiliki ikatan kekeluargaan mendalam dengannya, telah menghidupkan kembali kariernya.

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“Saya tidak pernah merasa sengsara selama berada di luar negeri. Saya sangat bersyukur atas pengalaman-pengalaman itu karena hidup bukan hanya soal sepakbola,” jelas Fullkrug. “Masalah terbesarnya adalah saya kesulitan menjaga kebugaran. Selama masa itu, saya tidak lupa cara bermain sepakbola.”

“Werder Bremen adalah rumah saya dalam sepakbola. Saya langsung merasa nyaman di sana. Klub ini memiliki sejarah dan tradisi yang panjang. Saya pertama kali bergabung ketika berusia 14 tahun, dan ketika melihat stafnya sekarang, 70, 80, atau bahkan 90 persen di antaranya masih orang-orang yang sama.”

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Menyesuaikan diri dengan tuntutan taktik jelang lawatan ke Belgrade

Jelang lawatan Jerman ke Belgrade untuk menghadapi Serbia pada Jumat, sebelum menjamu Belanda di Berlin pada Senin, Fullkrug menjelaskan tanggung jawab taktisnya dalam sistem permainan Klopp yang menuntut intensitas tinggi.

“Peran saya sekarang cukup berbeda. Belakangan ini saya sering menyentuh bola di Bundesliga dan dibutuhkan di berbagai area lapangan. Bersama timnas, saya mungkin lebih berperan sebagai penyelesai akhir,” ujarnya.

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“Kami menyaksikan penampilan luar biasa saat melawan Serbia, dan menurut saya orang-orang belum sepenuhnya menyadari betapa besar intensitas dan komitmen yang ditunjukkan para pemain. Kami ingin membawa intensitas yang lebih tinggi lagi ke dalam permainan kami.”