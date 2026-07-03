Foggia, Direktur Utama Francavilla: "Pada 25 Juli, kami akan kembali berkompetisi di Serie C". Casillo: "Auteri menjadi pelatih baru"

Waktunya konferensi pers di markas Foggia. Di ruang Fesce Stadion Zaccheria, musim baru Rossoneri secara resmi telah dimulai. Gennaro Casillo memaparkan rencana klub untuk masa depan dan langsung mengumumkan tiga sosok baru yang akan mendampingi klub: Pavone sebagai direktur bidang teknis, Casella sebagai direktur olahraga, dan Auteri sebagai pelatih kepala. Presiden klub tersebut berbicara mengenai proyek baru Rossoneri: "Proyek baru ini dimulai hari ini. Kini kami memiliki kesempatan kedua: begitulah kami memandangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, identitas klub hilang; sepertinya Calcio Foggia telah kehilangan jati dirinya. Calcio Foggia juga tidak memiliki akademi sepak bola. Kami akan memulai kembali dari sektor pemuda yang akan menggunakan lapangan San Ciro, dan kami akan memulai dengan 400 anak yang telah hadir dalam pertemuan beberapa minggu lalu. Sektor pemuda kembali ke Calcio Foggia, meskipun kami mengucapkan terima kasih kepada Fondazione Capitanata dello Sport atas kerja yang telah dilakukan pada musim lalu. Kami telah menghubungi Gianluca Torma yang hadir di sini dan yang kami perkenalkan hari ini. Sebagian besar anggaran akan kami alokasikan untuk sektor pemuda".





Mengenai masalah stadion, Casillo menyatakan: “Kemarin kami mengadakan pertemuan dengan Galasso dan Di Molfetta terkait masalah stadion. Kami telah menghubungi Wali Kota agar pemerintah kota dapat mendukung kami. Stadion Zaccheria adalah monumen bagi kota ini. Perlu ada tindakan agar keluarga-keluarga dapat menikmati stadion tersebut selama pertandingan dalam kondisi terbaik.”





Presiden Foggia melanjutkan pembicaraan mengenai pusat olahraga: “Kami akan memiliki akses ke Croci Nord, meskipun kami sebenarnya menginginkan pusat olahraga dengan lapangan rumput milik kami sendiri; bahkan lebih baik jika kami mengurangi satu pemain demi memiliki fasilitas yang sepenuhnya milik kami. Kami telah bertemu dengan Longo dan dua pelatih lainnya, dan akhirnya pilihan jatuh pada Auteri—itulah keputusan yang diambil.”





Sebuah permintaan khusus untuk Auteri: “Kami menjanjikan kejelasan, transparansi, dan akan selalu menyampaikan apa yang akan kami lakukan tanpa melebih-lebihkan, karena Foggia adalah salah satu klub—mungkin salah satu yang terbaik. Ketika kami bertemu Auteri, kami memintanya untuk memastikan agar 10.000 penonton kembali ke Zaccheria dan sepak bola yang indah kembali hadir. Dia tidak sabar untuk tiba di Foggia. Dia sangat menginginkan posisi pelatih itu dan kami membutuhkan sosok dengan profil serupa serta pengalaman tersebut; kami sangat menyukai kemauannya untuk datang ke sini. Dia ingin kembali unjuk gigi.”









Mengenai target musim depan, Gennaro Casillo tidak menyembunyikannya: “Kami bertekad untuk menjalani musim yang luar biasa. Ini akan menjadi musim yang tenang, tetapi permainan indah harus kembali ke Foggia dan para pendukung akan kembali ke stadion karena kami yakin sepak bola yang indah akan kembali.”





Mengenai bulan-bulan pertama memimpin klub Rossonera dan hubungannya dengan kalangan pengusaha lokal: “Saya sedikit kecewa karena setelah sepuluh kekalahan berturut-turut, penyesalan dan rasa putus asa muncul karena tidak bisa segera menata ulang semuanya. Kepada para sponsor, saya katakan bahwa tidak ada yang harus merasa terpaksa untuk membantu, tetapi kami menaruh harapan besar pada masyarakat setempat.”





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Giovanni Francavilla, direktur umum klub Rossonera, membahas soal penerimaan kembali ke Serie C: “Kami sedang mengurus pendaftaran ke kejuaraan Serie D untuk kemudian mengajukan dokumen yang diperlukan guna penerimaan kembali ke kejuaraan Serie C musim depan. Hari ini portal pendaftaran Serie D dibuka, dengan dokumen yang diperlukan harus diserahkan paling lambat 10 Juli. Kemudian, paling lambat tanggal 20, kami akan menyerahkan dokumen untuk pengajuan kembali, yang akan disahkan pada 25 Juli oleh Dewan Federasi. Mulai hari itu, kontrak para pemain dapat mulai diajukan.”





Mengenai masa depan: “Meskipun mengalami degradasi, kami beruntung bisa memulai dari nol karena ini seolah-olah kami telah memenangkan kejuaraan dalam dua bulan. Pavone dan Casella sudah mulai bekerja dengan menjalin kontak dengan agen dan klub serta membuat kesepakatan tanpa bisa membuat perjanjian tertulis, kemudian mulai 25 Juli akan ada banyak pemain yang tersedia. Mesinnya sudah siap: sekarang sedang di bengkel dan nanti akan melaju kencang.”





Direktur Jenderal tersebut mengajukan permintaan khusus kepada para pendukung Rossoneri: “Kepada para pendukung, saya meminta untuk melupakan semua yang terjadi hingga 30 Juni. Kita mulai kembali bersama-sama; kita telah memenangkan kejuaraan dalam beberapa bulan, mari kita mulai dari sini. Untuk pemusatan latihan, kita akan bekerja dalam dua tahap hingga pertengahan Agustus.”