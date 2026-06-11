Foggia, Casillo: "Kami menunggu pengumuman resmi mengenai kualifikasi ulang, kami akan bertanding di Stadion Zaccheria"

Presiden Foggia, Gennaro Casillo, tidak menyerah terkait masa depan klubnya di Serie C setelah terdegradasi di lapangan. Proses likuidasi hukum yang menimpa Ternana akan memungkinkan salah satu klub yang terdegradasi pada musim yang telah berakhir untuk kembali naik kasta, dan klub Rossonero pun menaruh harapan.

Casillo, yang ditunjuk sebagai pimpinan Confesercenti Provinsi, memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas situasi klub, seperti dilaporkan oleh foggiacalciomania.com: "Kami sedang bekerja untuk membangun fondasi yang kokoh dan, kemungkinan besar, kami akan mengumumkan kampanye langganan bahkan sebelum pengumuman resmi tentang penerimaan kembali, karena proyek yang kami jalankan harus berfokus terutama pada organisasi perusahaan dan, seperti yang dikatakan para penggemar, divisi adalah hal yang sekunder."

Dia melanjutkan: "Kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami tidak akan lengah. Kami harus menghormati kontrak dan, hingga 30 Juni, kami tidak bisa mengumumkan apa pun secara resmi. Kini tanggal-tanggal penting semakin dekat, jadi ini hanya masalah waktu."

Kabar baik juga dari sisi stadion: “Foggia akhirnya akan bermain di Stadion Zaccheria yang sepenuhnya memenuhi standar. Dalam pertemuan terakhir dengan Pemerintah Kota, mereka meyakinkan kami bahwa untuk dimulainya musim kompetisi, stadion akan siap dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Kami akan memantau situasinya. Sekarang mari fokus untuk menjadikan Foggia yang pantas untuk kota ini. Kita semua menginginkannya. Sejak kami bergabung pada Februari, kami tidak pernah berhenti sejenak karena harus menyelesaikan banyak masalah. Sedikit kesabaran lagi dan kami akan mulai menulis halaman baru dalam sejarah Foggia.”