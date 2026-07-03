Foggia, Auteri menjadi kandidat terkuat untuk posisi pelatih

Ini adalah masa-masa kritis bagi klub Calcio Foggia 1920, yang tengah menghadapi berbagai masalah baik di lapangan maupun di tingkat manajemen. Pihak manajemen Rossonera, kecuali terjadi kejutan besar, diperkirakan akan diterima kembali di kompetisi Lega Pro setelah mengalami degradasi akibat hasil pertandingan musim lalu.





PELATIH BARU - Di sisi teknis, klub sedang berupaya mencari pelatih baru. Dalam hal ini, dilaporkan telah terjadi kontak dengan Gaetano Auteri, pelatih yang dalam beberapa jam terakhir juga dikaitkan dengan kursi kepelatihan Taranto.