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"Fofo" menciptakan roket: kecepatan super Ademi mengungkap hidangan Nigeria yang mengagumkan

K. Adeyemi
Barcelona
Barcelona vs Racing Santander
Racing Santander
LaLiga
Jerman
Spanyol

Rahasia tersembunyi dalam kehidupan bintang Barcelona

Kecepatannya bukanlah kebetulan atau sekadar hasil latihan keras di ruang gym, melainkan resep rahasia yang datang dari dapur Nigeria. Begitulah bintang Jerman Karim Adeyemi mengungkap rahasia sesungguhnya di balik statusnya sebagai pemain tercepat di Liga Jerman.

Segala sesuatu memiliki penjelasan, bahkan kecepatan luar biasa seorang pemain sepak bola. Setelah golnya yang legendaris dengan kostum Borussia Dortmund ke gawang Chelsea di Liga Champions Eropa pada Februari 2023, Adeyemi memutuskan untuk mengungkap sumber kekuatannya.

Penyerang yang saat itu baru berusia 21 tahun, dan memegang rekor kecepatan tertinggi di Bundesliga, tidak menisbahkan keunggulannya pada program fisik yang rumit, melainkan pada gen ayahnya yang berkebangsaan Nigeria dan pada sebuah hidangan tradisional yang ia pelajari dari akar keluarganya.

Dalam sebuah wawancara menarik yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" seusai pertandingan, Adeyemi melontarkan kejutan ketika ia mengaitkan kemampuan berlarinya yang menakjubkan dengan sebuah hidangan bernama "fufu", yang secara lokal dikenal dengan nama "akpu".

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"Fufu" bukan sekadar santapan biasa, melainkan hidangan Afrika yang mendasar dan sakral dalam pola makan Nigeria. Ia berupa adonan lembut, kental, dan sangat elastis, yang dibuat khusus dari singkong yang difermentasi dan direbus, serta memberikan energi yang besar dan tahan lama bagi tubuh.

"Bahan bakar Nigeria" inilah yang membuat Adeyemi mencapai kecepatan gila-gilaan yang berkisar antara 36,6 dan 36,7 kilometer per jam dalam pertandingan resmi, dengan sejumlah pengukuran yang mencatat puncak kecepatan lebih tinggi dari itu, sehingga mengubahnya dari sekadar bakat berkecepatan tinggi menjadi roket manusia yang tak terhentikan.

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