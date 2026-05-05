Foden yang kehilangan tempatnya di tim utama mengambil keputusan mengejutkan terkait masa depannya di Manchester City

Phil Foden telah memperpanjang kontraknya bersama Manchester City, demikian dilaporkan The Athletic pada Selasa pagi. Gelandang tersebut kini terikat kontrak hingga pertengahan 2030, dengan opsi perpanjangan hingga pertengahan 2031.

Kontrak Foden di Etihad Stadium hanya tersisa satu tahun lagi, sehingga kepergiannya pada musim panas ini tampaknya tidak dapat dikesampingkan.

Fakta bahwa Foden hampir tidak masuk dalam rencana Pep Guardiola musim ini semakin memperkuat rumor tentang kepergian pemain internasional Inggris tersebut pada musim panas ini.

Penampilan terakhir Foden sebagai starter untuk Manchester City terjadi pada 4 Maret. Saat itu, ia bermain selama 77 menit melawan Nottingham Forest (2-2).

Dia juga tidak diturunkan dalam dua leg pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid. Dia dua kali duduk di bangku cadangan.

Foden yang berusia 25 tahun telah enam kali menjadi juara Inggris bersama Manchester City. Ia juga memenangkan Liga Champions dan dua kali Piala FA.