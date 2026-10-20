Florian Wirtz "tidak punya masa depan" di Liverpool FC: keraguan terhadap bintang timnas Jerman terus meningkat

"Saya tahu betapa berbakatnya dia dan apa yang mampu dia lakukan, tetapi saya rasa dia telah kehilangan seluruh kepercayaan diri dan keyakinan pada kemampuannya. Saya rasa dia tidak percaya bahwa dia mampu bersaing di Premier League. Saya tidak melihat masa depan bagi Wirtz di Liverpool," kata Hamann dalam wawancara dengan situs Givemesport.

Menurut mantan pemain timnas Jerman itu, harapan bahwa situasi Wirtz di Anfield akan membaik setelah pergantian pelatih dari Arne Slot ke Andoni Iraola belum terwujud. "Penampilannya tidak lebih baik daripada musim lalu," ujar Hamann.

Wirtz baru-baru ini kembali menjadi sasaran kritik setelah kekalahan telak 0-3 dalam laga besar melawan Manchester City. Karena kontribusi golnya menurun drastis sejak kepindahannya dari Bayer Leverkusen ke Liverpool senilai 125 juta euro, ia sudah beberapa kali diserang keras oleh mantan pemain dan pengamat televisi pada musim debutnya.

Apakah Florian Wirtz akan meninggalkan Liverpool FC setelah musim ini?

Salah satunya adalah Jamie Carragher, yang sudah beberapa kali menyarankan pemain istimewa asal Jerman itu untuk hengkang. Kali ini pun demikian. "Liverpool harus mengambil keputusan, mungkin tidak harus pada musim dingin, melainkan pada akhir musim, ketika tidak ada turnamen besar dan musim panas tanpa agenda sudah menanti. Saya rasa saat itu transfer bisa diselesaikan jauh lebih cepat dan mudah," dugaan Carragher dalam podcast Hamann & Stankovic dari Sky Sport Austria.

Mantan bek Liverpool itu melihat adanya "banyak dukungan" bagi Wirtz di Liverpool. "Orang-orang benar-benar ingin dia sukses," tegas Carragher, yang juga mengaku mendengar bahwa pemain timnas Jerman itu adalah "pria yang luar biasa". Namun, Wirtz tidak "mencetak gol", padahal hal itu sangat penting dalam sistem Iraola yang menggunakan pemain sayap melebar dan lebih jarang mendapat peluang untuk menuntaskan serangan. "Dalam pertandingan, dia tidak pernah terlihat seperti pemain yang bisa mencetak gol."

Dalam 58 pertandingan kompetitif, Wirtz memang hanya mencetak tujuh gol, jumlah yang sangat mengkhawatirkan menurut standarnya. Di Bayer Leverkusen, ia mencetak 57 gol dalam 197 pertandingan, ditambah 65 assist. Setidaknya dalam hal assist, penampilan pemain berusia 23 tahun itu jauh lebih baik dalam dua pertandingan setelah kekalahan telak dari Manchester City.

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Florian Wirtz dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea FC dan Bayern Munich

Akhir pekan lalu, Wirtz tampil gemilang sebagai pengatur permainan dalam kemenangan 2-1 atas Brentford FC. Ia menyiapkan gol Victor Munoz yang sempat menyamakan skor menjadi 1-1 dan berperan dalam terciptanya sembilan peluang Liverpool secara keseluruhan. Menurut Opta, tidak ada pemain lain di Premier League yang mencapai angka itu dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, di Liga Champions saat menang 6-3 atas LASK, Wirtz juga menunjukkan peningkatan penampilan dan memberi assist untuk gol Bradley Barcola yang mengubah skor menjadi 3-0.

Meski demikian, kritik yang terus berlanjut terhadap Wirtz memunculkan rumor transfer. Ia dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea FC untuk bergabung dengan sosok yang mendukungnya, Xabi Alonso, ataupun dengan kepulangan ke Bundesliga bersama Bayern Munich. Klub pemegang rekor gelar terbanyak di Jerman itu sangat ingin merekrut Wirtz pada musim panas 2025 dan bahkan merasa sudah mencapai kesepakatan dalam negosiasi dengan ayah sekaligus agennya, Hans.

Namun, pemain serang itu kemudian memutuskan pindah ke Premier League bersama Liverpool FC. Ketika presiden kehormatan Uli Hoeneß dan anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge mendengar kabar tersebut, menurut Süddeutschen Zeitung, mereka "nyaris jatuh dari kursi karena terkejut".

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Florian Wirtz mendapat simpati dari Bayern Munich

Pada November tahun lalu, Wirtz bahkan mendapat ungkapan simpati pertama dari Hoeneß ketika pemain asal Jerman itu sedang kesulitan beradaptasi di Inggris. "Kasihan Flo Wirtz," kata Hoeneß, yang kemudian mengecam pengeluaran transfer Liverpool yang luar biasa besar. Pada musim panas itu, Liverpool menghabiskan total hampir 500 juta euro untuk pemain baru. Selain Wirtz, mereka juga mendatangkan Alexander Isak (145 juta euro) dan Hugo Ekitike (95 juta euro). Hasil di lapangan masih terbatas.

"Saya sudah pernah mengatakannya: Sebentar lagi mereka membutuhkan lima bola untuk bermain karena semua bintangnya ingin menguasai bola sendiri," sindir Hoeneß. "Kasihan Florian Wirtz, dia sama sekali tidak mendapat bola karena Salah, Szoboszlai, dan semua pemain lainnya hanya ingin bermain untuk diri sendiri."

Baru-baru ini, presiden Herbert Hainer juga menyatakan simpati kepada bintang asal Jerman itu atas kritik keras yang menghujaninya dalam beberapa pekan terakhir. "Pertama-tama, menurut saya Florian Wirtz adalah pemain yang luar biasa, tidak ada keraguan soal itu," kata Hainer. "Saya juga sedikit merasa kasihan kepadanya karena dia belum menunjukkan performa di Inggris seperti saat membela Leverkusen, sebab kami juga membutuhkannya untuk timnas Jerman."

Meski tampaknya masih belum sepenuhnya menemukan tempatnya di Liverpool, Wirtz memanfaatkan jeda internasional untuk kembali membangun sedikit kepercayaan diri lewat penampilan gemilang bersama timnas Jerman melawan Serbia.

Bersama Liverpool, Wirtz kini akan menghadapi Villarreal di Liga Champions. Di atas kertas, itu seharusnya menjadi pertandingan yang wajib dimenangi. Akhir pekan nanti, laga besar berikutnya menanti ketika Fabian Hürzeler datang ke Anfield bersama tim kejutan asuhannya, Brighton. Brighton memenangi lima dari tujuh pertandingan pertama musim ini dan saat ini menjadi pesaing terdekat dua tim teratas, ManCity dan Arsenal.

Florian Wirtz: Statistik di Bayer Leverkusen dan Liverpool