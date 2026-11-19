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Paul Ince mengatakan kepada GOAL bahwa Liverpool dan Manchester United tidak melakukan “riset” sebelum mendatangkan gelandang dengan biaya besar. Ia heran mengapa £116 juta ($153 juta) dihabiskan untuk Florian Wirtz, padahal wonderkid Josh King bisa diboyong dari Fulham dengan harga jauh lebih murah.

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Dana besar dihabiskan untuk talenta lini tengah

Dana dalam jumlah besar telah diinvestasikan di Anfield dan Old Trafford untuk pemain yang diharapkan menambah kreativitas dan energi bagi masing-masing tim. Pemain internasional Jerman, Wirtz, kesulitan memberikan dampak yang diharapkan di Merseyside meski didatangkan dengan harga sembilan digit.

Sejumlah pertanyaan sulit juga diarahkan kepada Youri Tielemans dan Andrey Santos di Manchester setelah transfer mereka pada 2026 ke stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’, karena keduanya dinilai belum sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

Mencari pemain di tempat yang keliru

Bisa dikatakan bahwa dua klub besar Liga Primer menjajaki pasar transfer yang keliru. Dalam kasus Liverpool, mereka bisa saja mengalihkan perhatian ke tempat yang jauh lebih dekat.

Jika mereka menginginkan playmaker dengan potensi besar dan kemampuan membongkar pertahanan lawan yang rapat, perjalanan pemandu bakat ke London mungkin lebih tepat ketimbang ke Leverkusen.

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King dipanggil ke skuad Inggris

Reputasi King telah menanjak selama beberapa waktu sejak menjalani debut untuk Fulham pada usia 17 tahun. Ia pun dipanggil ke skuad senior Inggris terbaru, meski masih menunggu penampilan pertamanya di level tersebut .

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Pemain berusia 19 tahun itu dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan. Kemampuannya membawa bola dan membuat lawan tertekan terus ia tunjukkan di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Pengaruhnya dalam serangan jelas tampak lebih besar daripada Wirtz yang belum memenuhi ekspektasi.

Pemain muda diprediksi bakal menjalani transfer besar

Ketika ditanya apakah Liverpool seharusnya mencoba memboyong pemain dari Craven Cottage alih-alih mengeluarkan dana besar untuk sosok yang dianggap bintang di Eropa daratan, mantan gelandang Liverpool dan Manchester United, Ince, yang berbicara dalam kerja sama dengan freebets.com, mengatakan kepada GOAL: “Sejak Josh King mulai bermain untuk Fulham, saya menganggapnya pemain yang luar biasa.

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“Dalam situasi seperti ini, Anda akan bertanya: mengapa menghabiskan £50 juta untuk Santos dan £30 juta untuk Tielemans? Ajukan saja tawaran £75 juta untuk Josh King. Mereka menghabiskan £75 juta untuk [Carlos] Baleba. Dia bahkan tidak bermain di Brighton tahun lalu, lalu datang ke Man Utd, bermain satu atau dua pertandingan, dan cedera lagi.

“Jadi, saat melihat pemain seperti Josh King, Anda pasti berpikir, ‘wah, anak ini akan menjadi pemain istimewa’, karena memang demikian. Tubuhnya begitu ringan dan ramping, tetapi dia kuat, kedua kakinya sangat bagus, dia menempatkan diri di posisi yang tepat, mencetak gol, dan memberikan assist. Saya sangat, sangat menyukainya.

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“Anda jadi berpikir, lakukan riset terlebih dahulu. Menurut saya, masalahnya sekarang adalah banyak manajer dan tim perekrutan melihat liga-liga lain, Bundesliga, liga Italia, dan liga Prancis.

“Wirtz adalah pemain yang sangat, sangat bagus di Leverkusen. Tapi itu Bundesliga. Sebenarnya hanya ada Bayern Munich, mungkin Leverkusen, Dortmund, dan Leipzig. Mereka empat tim teratas. Jadi, mereka bisa mengalahkan tim-tim lain tiga atau empat gol tanpa balas dan Anda terlihat seperti pemain kelas dunia. Lalu, tiba-tiba, Anda merekrutnya.

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“Saya tidak mengatakan dia pemain buruk. Saya menyaksikannya melawan Belanda dan dia mencetak gol yang luar biasa. Kualitasnya berbeda. Namun, itu berbeda, sepakbola internasional.

“Saya masih berharap, demi dirinya sendiri, dia bisa meyakinkan semua orang di Liverpool. Saya masih menganggapnya pemain berkualitas. Dia hanya perlu lebih kuat, lebih cepat saat menguasai bola, dan terkadang dia sedikit lemah. Tekanan terhadapnya besar. Dia pemain berbakat.

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“Namun, ketika melihat Josh King, saya hanya merasa ada yang tidak melakukan riset. Saya tahu suporter Fulham tidak ingin saya mengatakan ini, tetapi dia bisa bermain untuk United sekarang. Menurut saya, dia sebagus itu. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti.”

Ketertarikan terhadap King terus meningkat

Banyak pihak dikabarkan menaruh minat kepada King. Pandangan yang umum adalah kepindahannya lewat transfer besar dari London barat hanya tinggal menunggu waktu.

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Masih harus dilihat apakah ia akan menuju wilayah barat laut Inggris. Juara Liga Primer, Arsenal, juga termasuk di antara banyak klub yang meminatinya , sementara klub-klub lain telah melakukan “riset” yang terlalu lama diabaikan Liverpool dan United.