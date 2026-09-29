Dalam wawancara dengan Münchner Abendzeitung, anggota dewan pengawas FCB itu memang tidak menutup kemungkinan secara mutlak adanya upaya transfer baru dari raksasa Jerman tersebut. Meski begitu, Rummenigge menjelaskan bahwa perekrutan Wirtz bukanlah topik dalam waktu dekat.

"Apakah pada suatu saat nanti sesuatu yang berbeda tetap mungkin? Saya tidak tahu," kata pria 71 tahun itu: "Pertanyaannya adalah apakah Wirtz bahagia di Liverpool. Saya tidak bisa menilainya. Uli (Hoeneß, catatan redaksi) dan saya sempat menjalin kontak dengan ayah dan ibunya. Lalu mereka memutuskan secara berbeda, dan kami menghormatinya."

Situasi skuad Bayern Munich saat ini juga tidak memerlukan tambahan pemain ofensif tengah, Rummenigge turut menegaskan: "Jangan lupa: di posisi itu ada Jamal Musiala dan Serge Gnabry, selain itu ada opsi lain seperti Ismael Saibari." Karena itu, "tidak perlu membeli pemain keempat dengan uang sebesar yang kemungkinan harus dikeluarkan untuk Wirtz."

Mengapa Florian Wirtz menolak FC Bayern Munich?

Bayern cukup lama menaruh perhatian besar kepada pemain tim nasional Jerman tersebut, sebelum mereka menerima penolakan dari Wirtz pada musim panas 2025 dan pemain yang kini berusia 23 tahun itu pindah dari Bayer Leverkusen ke Liverpool dengan nilai yang dikabarkan mencapai €125 juta. Sejak saat itu, perjalanan Wirtz berlangsung naik turun. Setelah musim debut yang kurang beruntung, ketika The Reds banyak mengecewakan sepanjang periode tersebut, ia - seperti sebagian besar rekan setimnya - juga tampil jauh di bawah ekspektasi di Piala Dunia.

Namun, pada musim baru Wirtz menjadi starter yang tak tergantikan di Liverpool, tempat pelatih Andoni Iraola kini telah mengambil alih kendali. Meski demikian, sejauh ini ia belum menghadirkan momen-momen penentu pertandingan (tanpa gol, satu assist), meskipun secara statistik Wirtz termasuk di antara pemain terbaik di Premier League dalam hal pressing, lari ke ruang dalam, dan umpan menembus celah antarlini. Meski begitu, gelandang serang itu secara rutin tetap menerima kritik tajam dari pers Inggris dan para pengamat. Karena itu, berulang kali muncul rumor-rumor samar tentang kemungkinan kepergiannya - dan bersamaan dengan itu juga tentang kemungkinan pertemuan yang tertunda dengan Bayern.

"Setiap langkah yang diambil seorang pemain harus dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu," jelas Rummenigge. Ia mengaku "sejujurnya" terkejut dengan perkembangan Wirtz, yang sebelumnya terutama menyebut alasan olahraga sebagai dasar kepindahannya ke Liverpool. "Kami mendapat kesan bahwa ia pergi ke Liverpool karena pelatih saat itu, Arne Slot, menjanjikannya posisi nomor 10, posisi yang juga ia mainkan di Leverkusen. Itu adalah faktor penting dalam keputusannya memilih Liverpool," ujarnya, lalu menegaskan: "Dalam hal finansial tidak ada perbedaan yang dramatis."

Slot kerap memainkan Wirtz di sayap kiri atau bahkan mencadangkannya. Pelatih asal Belanda itu tampak kesulitan menampung limpahan pemain ofensif dalam skuad bintangnya. Baru menjelang pergantian tahun Wirtz mulai menemukan ritmenya di musim itu dan sempat meningkat dalam urusan kontribusi gol, sebelum performanya kembali menurun di fase akhir setelah cedera punggung. Pada akhirnya, Wirtz membukukan 17 keterlibatan gol (tujuh gol, sepuluh assist) dalam 49 penampilan di semua kompetisi.