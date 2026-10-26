Florian Wirtz menepis kritik pedas Jamie Carragher setelah tampil gemilang dalam kemenangan Liverpool

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Gelandang Liverpool Florian Wirtz menanggapi dengan tegas kritik yang kian deras terhadap penampilannya sejak bergabung dengan Liverpool dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub. Pemain timnas Jerman itu kesulitan tampil konsisten, tetapi menegaskan bahwa ia tetap fokus pada permainannya meski sejumlah pengamat sepakbola ternama mempertanyakan kontribusinya.

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Wirtz menjawab tekanan dari para pengamat

Pemain timnas Jerman itu terus menjadi sorotan sejak Liverpool menyetujui kesepakatan senilai £116,5 juta yang luar biasa besar untuk memboyongnya dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2025. Meski dibebani tekanan akibat nilai transfernya, pemain berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa ia tidak mendengarkan para pengkritik yang mempertanyakan kontribusinya selama bermain di Premier League. Wirtz berperan penting dalam terciptanya gol pembuka melawan Brighton, ketika tendangan kerasnya berbelok setelah mengenai Pascal Gross dan membawa timnya unggul. Setelah gol pembuka itu, Bradley Barcola memberikan assist kepada Alexander Isak untuk memastikan hasil tersebut.

“Mungkin saya memang orang yang menarik, ya?” canda Wirtz dalam wawancara seusai pertandingan dengan BBC. Gelandang yang kesulitan tampil konsisten pada tahun pertamanya di bawah Arne Slot itu kini tampak kembali bersemangat dalam susunan tim saat ini. Wirtz telah mencatatkan satu gol dan tiga assist musim ini, jumlah yang ingin ia tingkatkan demi membungkam para pengkritiknya untuk selamanya. “Tidak, saya hanya bermain sepak bola. Jika orang ingin membicarakan atau menilai saya, itu urusan mereka. Saya tidak berfokus pada hal itu. Saya hanya ingin bermain sepak bola, dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan,” tambah sang pengatur serangan, yang masih beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Inggris.

Sang gelandang memuji dominasi tim pada babak pertama

Wirtz kemudian memuji mentalitas timnya dan awal pertandingan mereka yang meyakinkan, dengan menyoroti ketajaman mereka dalam menjalankan rencana permainan sejak fase pembuka. Ia menyebut bahwa sepanjang babak pertama, terutama dalam 30 menit awal, timnya menguasai pertandingan dengan memenangi duel-duel individu, menciptakan banyak peluang, serta memadukan tempo serangan dengan pertahanan disiplin hingga babak itu berakhir.

“Kami memiliki mentalitas yang tepat untuk menghadapi pertandingan hari ini. Pada babak pertama, atau 30 menit pertama, kami mengungguli mereka, sangat bagus dalam duel, dan menciptakan banyak peluang. Bagus bisa mengakhiri babak itu dan kami bertahan dengan baik. Saya sangat senang dengan hal itu,” jelasnya.

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“Ini sangat menyenangkan. Saya rasa banyak hal tidak berjalan begitu baik dalam sebulan terakhir, jadi saya semakin senang karena saat ini semuanya berjalan baik. Kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan kami. Kami harus terus seperti ini dan saya senang dengan hal itu.”

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Carragher melontarkan kritik tajam

Pengkritik paling vokal terhadap bintang Jerman itu adalah legenda Liverpool Jamie Carragher, yang berulang kali mempertanyakan apakah klub mendapatkan hasil yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Setelah kekalahan mengecewakan dari Manchester City pada awal musim, Carragher melontarkan kritik yang sangat tajam terhadap kontribusi sang gelandang bagi tim. Mantan bek itu berpendapat bahwa Wirtz sudah memiliki lebih dari cukup waktu untuk beradaptasi dengan Premier League.

“Tidak mungkin Wirtz bermain sebagai starter menggantikan Gravenberch. Apa yang diberikan Florian Wirtz untuk Liverpool saat ini tidak cukup. Dia sudah memainkan 55, 60 pertandingan untuk Liverpool. Dia seharusnya tidak berada dalam tim Liverpool saat ini. Saya tidak ingin menghajar para pemain Liverpool dengan kritik. Namun, kami mengatakan ini bukan setelah lima hingga sepuluh pertandingan, melainkan setelah 50 hingga 60 pertandingan,” kata Carragher.

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Kekhawatiran cedera di Anfield

Kemenangan atas Brighton sedikit terusik ketika Wirtz terpaksa meninggalkan lapangan sebelum pertandingan usai. Setelah mendapat perawatan medis di lapangan, gelandang itu diganti pada menit ke-65, sehingga langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung di Anfield. Pemain Jerman itu akhirnya digantikan Trey Nyoni, sementara staf medis mulai melakukan pemeriksaan awal di tepi lapangan pada fase akhir pertandingan.

Pelatih kepala Andoni Iraola segera memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya, meski ia mengakui jadwal pertandingan yang padat membuat masalah kebugaran apa pun berpotensi menjadi persoalan. “Sayangnya, dia harus meninggalkan lapangan karena pergelangan kakinya sedikit terkilir. Kelihatannya tidak terlalu parah, tetapi kami bermain setiap tiga hari, jadi kami perlu melihat bagaimana kondisinya,” ujar Iraola.