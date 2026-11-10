Niclas Füllkrug kembali ke tim nasional setelah lebih dari satu tahun. Dalam konferensi pers pada Selasa, ia mengaku terkejut secara positif dengan percakapannya bersama Jürgen Klopp dan mengaitkannya dengan peningkatan performa Florian Wirtz.

Menurut Füllkrug, Klopp memang "memperhatikan pertandingan dan hal-hal lain yang mungkin saat ini bahkan tidak termasuk dalam lingkup tugasnya". Contohnya adalah percakapan mereka sebelum pengumuman skuad pada Kamis lalu. Dalam percakapan itu, Klopp tampaknya menunjukkan pengetahuan mendalam tentang gaya bermain dan cara kerja Werder Bremen.

Klopp mengetahui "banyak hal" tentang "apa yang kami lakukan di Bremen, dan saya sangat menghargainya. Sebagai pelatih tim nasional, Anda tidak bisa menonton setiap pertandingan selama 90 menit, tetapi ia tahu cukup banyak dan menangkap hal-hal yang membuat saya terkejut secara positif, karena saya memang tidak mengharapkan itu dari seorang pelatih tim nasional," tegas Füllkrug.

Akankah Florian Wirtz Akhirnya Mencapai Performa Terbaik Di Liverpool Berkat Jürgen Klopp?

Menurut Füllkrug, sikap Klopp itu juga telah memberikan pengaruh positif kepada pemain tim nasional lainnya. Ia mencontohkan perkembangan Florian Wirtz. Pemain berbakat istimewa itu berulang kali mendapat kritik keras di FC Liverpool, terutama dari pengamat televisi Inggris seperti Jamie Carragher, karena bahkan pada musim keduanya di Anfield Road, catatan gol dan assist-nya masih jauh di bawah harapan.

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Sebelum Wirtz untuk pertama kalinya ditangani Klopp dalam skuad berukuran besar pada September, ia hanya mencatatkan satu assist dalam enam pertandingan resmi. Sejak kembali dari pemusatan latihan pertama DFB pada era Klopp, ketika ia tampil fantastis terutama saat melawan Serbia, ia telah mencatatkan dua gol dan empat assist.

"Ia memiliki pemahaman khusus tentang Inggris dan bisa menilai situasi di sana," kata Füllkrug tentang Klopp. Ia kemudian mengutarakan dugaannya mengenai peningkatan performa Wirtz dalam beberapa pekan terakhir: "Saya membaca statistik Florian Wirtz sebelum dan sesudah pemanggilannya ke skuad besar, jadi sebelum ia pertama kali bekerja dengan Jürgen Klopp dan setelahnya," jelasnya.

"Ada kesan bahwa seseorang telah membantunya dan mendengarkannya. Bisa berbicara dengan seseorang yang mengenal situasi dan tempat itu memang membantu. Seseorang yang memahami keadaan di sana," tambah Füllkrug, merujuk pada masa lalu Klopp di Liverpool. "Sangat membantu bahwa ia memiliki pandangan seluas itu terhadap situasi secara keseluruhan."

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Klopp juga mempertahankan "pandangan terhadap situasi secara keseluruhan" itu saat memanggil Füllkrug. Mengingat usianya, pemanggilan tersebut memang tidak sepenuhnya sejalan dengan proyek pembangunan kembali tim nasional untuk Euro 2028. Namun, dari segi performa, sembilan golnya dalam sembilan pertandingan Bundesliga membuat pemanggilannya tak terelakkan.

"Terkadang," aku pelatih tim nasional itu, "performa mengalahkan segalanya." Termasuk rencana peremajaan tim. Apalagi, seperti ditekankan Klopp, Füllkrug telah "menunjukkan kualitasnya lewat berbagai macam gol": "Hampir semuanya spektakuler."

Meski begitu, pemain berusia 33 tahun itu harus puas menjadi pemain pengganti Kai Havertz dalam dua laga terakhir fase grup Nations League, pada Jumat di Serbia dan Senin di Berlin melawan Belanda. "Saya santai saja soal itu," ujar Füllkrug. "Kai adalah pesepakbola yang sangat istimewa." Lagi pula, bukan hal buruk jika ada pemain "yang bisa melakukan hal luar biasa dari bangku cadangan".