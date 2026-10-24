Bukan rahasia lagi bahwa satu setengah tahun lalu, sosok berpengaruh di Bayern itu ingin memboyong pemain berbakat istimewa asal Jerman tersebut ke klub pemegang rekor gelar juara terbanyak di Jerman. Pria berusia 74 tahun itu juga yakin Wirtz akan menjalani masa yang jauh lebih baik di tepi Sungai Isar daripada di Merseyside.

"Florian akan bermain jauh lebih baik bersama kami daripada saat ia bermain untuk Liverpool," kata Hoeneß kepada Welt am Sonntag. Ia mengatakan bahwa dirinya "menyaksikan banyak pertandingan tim itu. Mereka sama sekali belum berhasil memadukannya ke dalam tim dengan baik. Di Leverkusen, ia mendapat setiap bola, sedangkan di Liverpool ia hanya satu dari sekian banyak pemain."

Wirtz secara agak mengejutkan pindah dari Bayer ke The Reds pada musim panas 2025 dengan biaya transfer sekitar 125 juta euro, setelah Bayern juga berupaya keras merekrut Wirtz, dan Hoeneß, yang berteman dengan ayah Wirtz, Hans, bahkan sudah secara tidak langsung mengumumkan transfer itu kepada publik.

Uli Hoeneß menegaskan: Florian Wirtz saat ini tidak masuk pembahasan di FC Bayern

Namun, sejauh ini Wirtz belum pernah mampu mengulangi penampilan gemilangnya semasa di Leverkusen bersama Liverpool. Sejak bergabung, ia juga berulang kali mendapat kritik yang terkadang tajam. Karena itu, belakangan muncul wacana kemungkinan Wirtz pindah ke München dalam upaya kedua.

Namun, Hoeneß menepis kemungkinan itu dan menegaskan Bayern tidak akan kembali berupaya merekrut pemain tim nasional Jerman tersebut. "Ia memiliki kontrak jangka panjang di Liverpool. Mereka akan berusaha memadukannya ke dalam tim dengan lebih baik," kata presiden kehormatan Bayern itu. Kontrak Wirtz di Liverpool berlaku hingga 2030.