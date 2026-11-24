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Alessandro Florenzi, kelahiran 1991 yang pernah membela Roma (2012–2020) dan Paris Saint Germain (2020–2021), berbicara kepada Gazzetta dello Sport menjelang laga antara Roma dan tim asal Prancis yang berstatus juara Eropa itu.

Tentang Roma dan ambisi meraih gelar Serie A: "Menurut saya, banyak hal bergantung pada Liga Champions. Mungkin saya gila, tetapi jika Roma sudah tersingkir dari kompetisi itu pada Januari, saya tidak akan terlalu kecewa. Saya mengatakan ini karena saya juga pernah mengalaminya: di Milan kami menjuarai Serie A karena tersingkir dari Liga Champions. Kompetisi itu sangat menguras fisik dan mental, dengan tekanan serta perjalanan yang harus dijalani. Tersingkir tidak pernah menyenangkan, tetapi jika tenaga itu kemudian dicurahkan ke liga, hal tersebut akan membantu".

Tentang laga PSG-Roma: "PSG kehilangan beberapa pemain penting, tetapi mereka tetap tim besar yang lebih diunggulkan. Roma sedikit memberi tekanan kepada diri sendiri, seperti di Manchester, ketika mereka seolah harus meraih hasil positif. Mungkin kali ini akan berbeda... Gasp tidak harus pergi ke Paris untuk menang, tetapi untuk menampilkan permainan yang bagus. Jika akhirnya kalah, itu juga masih bisa dimaklumi".

Tentang mengapa Luis Enrique, pelatih PSG, kurang berhasil di Roma: "Mungkin saat itu terlalu dini. Menurut saya, sebagaimana pemain muda perlu diberi kesempatan untuk bekerja, begitu pula pelatih. Luis melakukan sejumlah kesalahan, tetapi kami di Roma agak tidak sabar dan tidak tahu cara menunggu. Namun, ketika Anda berbicara dengan mantan pemainnya, mereka semua mengatakan dia seorang genius: lima belas tahun lalu dia sudah melakukan hal-hal yang baru dilakukan orang lain sekarang".