Enrique Riquelme, yang menjadi kandidat presiden Real Madrid pada pemilihan terakhir, melayangkan pesan kepada Florentino Perez, presiden Los Blancos.

Dalam sebuah pesan di media sosial, Riquelme meminta Florentino Perez untuk meneladani Gianni Infantino, yang telah membatalkan proyeknya untuk memprivatisasi sebagian dari ajang Piala Dunia.

Menurut surat kabar "Marca", Riquelme berpegang pada informasi dari surat kabar Expansion, sebuah surat kabar terkemuka dalam jurnalisme ekonomi di Spanyol, yang mengungkap, di bawah judul "Infantino membatalkan niatnya membentuk perusahaan afiliasi untuk memasarkan Piala Dunia", bahwa itu adalah gagasan yang sangat mirip dengan yang sedang dipikirkan Florentino Perez.

"Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berhasil memperbaiki keadaan...", demikian pernyataan mantan kandidat presiden klub itu dalam unggahannya di Instagram.

Ia menambahkan: "Sebagian orang harus memperhatikan... tidak semuanya dijual". Sebuah pesan yang sangat langsung, ditujukan kepada Florentino Perez dan para penasihat dekatnya.

Proyek presiden Real Madrid untuk menarik modal swasta masih tetap berjalan. Meskipun Florentino Perez tidak mengungkapkan proyek ini selama kampanye pemilihan, karena menyadari bahwa persoalan ini akan menimbulkan penolakan luas di kalangan anggota klub, tampaknya formula yang dipilih (yang sangat mirip dengan proyek FIFA) adalah membentuk perusahaan afiliasi yang akan menjadi tempat pengalihan bisnis sepak bola.

Perez berencana menjual antara 5 hingga 10 persen dari perusahaan ini kepada satu atau lebih investor eksternal.

Setelah Florentino Perez membatalkan gagasan awal untuk mengubah klub menjadi entitas komersial, ia menyadari bahwa model baru ini harus mendapat persetujuan para anggota melalui referendum.

Pada prinsipnya, akhir pekan pertama bulan Oktober bisa menjadi waktu yang dipilih Florentino untuk menjelaskan proyek ini kepada para pemilik klub saat ini.

Jajak pendapat internal menunjukkan bahwa presiden Real Madrid mengkhawatirkan adanya perlawanan keras terhadap usulan ini, yang dianggap mengguncang sejarah klub, dan tampaknya sebuah musim gugur yang penuh dengan ketegangan sudah di ambang pintu.

Florentino Perez merasa sangat cemas menghadapi penolakan total terhadap gagasannya, sebagaimana ditunjukkan oleh semua indikasi, dan bahwa ia akan terpaksa, seperti Gianni Infantino yang terpaksa mengubur proyeknya secara tiba-tiba akibat protes yang mutlak dan menggema terhadap gagasannya, untuk menggagalkan proyek baru ini, sebagaimana yang telah terjadi padanya dengan Super League.