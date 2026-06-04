Florentino Pérez mengungkap proyek besar Real Madrid di bidang transfer

Florentino Pérez menunjukkan ambisi yang sangat besar dalam sebuah wawancara di program televisi Spanyol Horizonte Cuatro pada hari Kamis. Klub raksasa Spanyol ini akan mengajukan tawaran besar-besaran untuk seorang pemain top minggu depan, demikian diungkapkan oleh presiden Real Madrid tersebut.

''Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro untuk seorang pemain top yang bermain di klub yang lolos ke Liga Champions,'' kata Pérez, menegaskan bahwa Real Madrid bertaruh besar setelah musim yang mengecewakan.

Ketua Real Madrid langsung mencoret beberapa nama. ''Michael Olise adalah pemain hebat, tapi dia bukan yang dimaksud. Tawaran itu juga tidak akan diajukan kepada Erling Haaland, Harry Kane, dan Jérémy Doku.''

Pérez juga menegaskan bahwa ini bukan soal pemain dari Liga Premier. "Ini adalah pemain muda sekelas Cristiano Ronaldo atau Kaká. Dia adalah Galáctico sejati." Dengan itu, sang ketua merujuk pada era ketika Real Madrid hanya merekrut pemain top mahal, seperti Ronaldo asal Brasil dan David Beckham.

''Tapi saya tidak ingin berkomentar lebih lanjut. Saya akan bertemu kalian semua minggu depan,'' kata Pérez, membuat para jurnalis di Spanyol penasaran hingga Selasa depan.

Jika Real Madrid benar-benar berhasil mendatangkan pemain top seharga 150 juta euro, maka ini akan menjadi rekor transfer baru. Rekor saat ini dipegang oleh Jude Bellingham, yang didatangkan pada 2023 seharga 127 juta euro.

Menurut laporan dari Spanyol, Real Madrid hampir merekrut Denzel Dumfries (Inter) dan Ibrahim Konaté (Liverpool). José Mourinho adalah calon pelatih baru klub raksasa dari ibu kota Spanyol tersebut.