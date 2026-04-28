Florentino Pérez memiliki preferensi yang jelas untuk pelatih baru Real Madrid: 'Sumber anonim menyebutkan bahwa...'

Jika tergantung pada Florentino Pérez, José Mourinho akan kembali menjadi pelatih kepala Real Madrid musim depan. Menurut David Ornstein dari The Athletic, The Special One menjadi pilihan utama presiden Los Blancos.

Mourinho saat ini masih menjabat sebagai pelatih kepala di Benfica. Di negaranya sendiri, pelatih karismatik ini menjalani musim yang gemilang, karena di kompetisi liga, Benfica masih belum terkalahkan.

Meskipun tak terkalahkan, klub merah asal Lisbon ini tampaknya akan kehilangan gelar juara liga. Porto asuhan Francesco Farioli telah mengumpulkan tujuh poin lebih banyak dari peringkat kedua, dan hanya tersisa tiga pertandingan lagi.

Di Real Madrid, musim ini jauh dari kata baik. Bayern München menyingkirkan raksasa Spanyol itu di Liga Champions, dan selisih sembilan poin dari FC Barcelona tampaknya tak terkejar.

Pelatih sementara Alvaro Arbeloa, yang menggantikan Xabi Alonso yang dipecat selama musim ini, juga tidak akan memimpin tim tahun depan. Mourinho mungkin adalah orang yang harus membawa Real Madrid kembali ke kejayaannya.

"Beberapa sumber, yang berbicara secara anonim dengan The Athletic karena mereka tidak memiliki izin untuk itu, mengatakan bahwa Pérez yang akan memutuskan siapa pelatih kepala berikutnya," tulis Ornstein pada Selasa.

"Presiden saat ini adalah pendukung utama untuk memanggil kembali Mourinho, tetapi ada juga suara-suara yang menentang di dalam klub," kata pakar transfer tersebut. Konon, Mourinho memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya di Benfica.