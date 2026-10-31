Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan meraih kemenangan ke-100 bersama Barcelona, melalui kemenangan 6-1 atas Deportivo Alaves, pada pekan ke-11 LaLiga.

Flick juga memuji reaksi timnya asal Catalunya, serta menyanjung Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Frenkie de Jong, dan Bryan Farinas.

Surat kabar Mundo Deportivo memublikasikan pernyataan Flick dalam konferensi pers, di mana ia berkata, "Saya sangat puas. Kami menguasai jalannya laga pada babak pertama, dan menciptakan peluang dengan memanfaatkan ruang kosong. Saya sangat menyukai apa yang saya saksikan. Kami bermain dengan baik."

Ia melanjutkan, "Alaves bertahan dengan sangat baik, dan memiliki banyak pemain di lini belakang. Kami tahu mereka akan mengandalkan transisi serangan cepat dengan baik, tetapi kami mengendalikan pertandingan. Dan kami berhasil memanfaatkan ruang-ruang kecil yang mereka tinggalkan untuk kami."

Ketika ditanya tentang penampilan perdana Frenkie de Jong di posisi bek tengah, dan apakah ia mungkin akan kembali tampil di posisi tersebut, Hansi menjelaskan, "Kami memiliki banyak absensi di lini pertahanan, dan kami tidak tahu kapan para pemain akan kembali."

Flick juga berbicara tentang penampilan perdana pemain muda Bryan Farinas, dengan mengatakan, "Saya bertanya kepada Frenkie dan Bryan apakah mereka bisa bermain di posisi itu, dan saya berterima kasih atas kerja yang mereka berikan. Bryan layak bermain berkat profesionalismenya dalam latihan. Ia menampilkan level yang baik, dan menjalin pemahaman serta keselarasan yang baik dengan Lamine."

Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang Lamine Yamal, yang mencetak dua gol dalam pertandingan, dengan menjelaskan bahwa ia telah berbincang dengannya saat jeda turun minum, serta memuji kembalinya kepercayaan diri sang pemain dalam duel satu lawan satu dengan para bek.

Flick berkata, "Penting bagi Yamal untuk mendapatkan sedikit istirahat, dan ia tampil luar biasa. Inilah yang ingin saya lihat, begitu juga dari Fermin dan Raphinha setelah dua kekalahan."

Kembali membahas kemenangan ke-100-nya bersama Barcelona, Flick tidak ingin terlalu panjang lebar berbicara tentang pencapaian ini, tetapi ia tak mampu menyembunyikan senyumnya.

Pelatih asal Jerman itu berkata, "Saya biasanya tidak menoleh ke masa lalu, tetapi saya sangat senang. Apakah ini pertandingan terbaik? Memenangkan El Clasico pertama di Madrid adalah hal yang luar biasa. Saya mengingatnya dengan perasaan positif, dan ini akan baik untuk pekan-pekan mendatang."

Flick menjelaskan alasan penggantian Pedri saat jeda babak, dengan mengatakan, "Saya menggantinya karena ia telah mengantongi kartu kuning, dan tidak perlu mengambil risiko."

Terkait keikutsertaan Rodri sepanjang sembilan puluh menit, dan tidak dimainkannya Gavi, sang pelatih menjelaskan, "Awalnya kami memikirkan melakukan pergantian yang melibatkan Rodri, Frenkie, dan Fermin, tetapi kemudian kami memutuskan untuk melakukan hal lain."

Pelatih Barcelona itu kini menantikan dua laga melawan Aston Villa dan Atletico Madrid dalam pekan mendatang.

Flick menerapkan kebijakan menghadapi setiap pertandingan satu per satu, dengan mengatakan, "Pertama, kami harus menghadapi Aston Villa. Kami akan bermain di kandang kami, dan Liga Champions Eropa selalu menjadi kompetisi istimewa, dengan karakter yang unik. Kami hanya punya dua hari untuk pemulihan setelah pertandingan hari ini. Karena itu, fokus kami kini sepenuhnya tertuju pada pemulihan kondisi para pemain, dan setelah itu kami akan mulai mempersiapkan laga melawan Aston Villa."

Meski demikian, Flick mengungkapkan keraguannya mengenai kemungkinan pulihnya Jules Kounde, Eric Garcia, dan Andreas Christensen sebelum dua laga pekan depan, dengan mengatakan, "Kami belum tahu apa pun sampai sekarang. Proses pemulihan berjalan dengan baik, tetapi kondisi kami tidak ideal. Kami harus bertahan selama dua pertandingan ini. Saya berharap bisa memulihkan satu atau dua pemain dari mereka."

Ia menambahkan, "Christensen sudah dekat untuk kembali ke latihan bersama tim, tetapi setelah itu akan ada jeda internasional, dan kami tidak akan mengambil risiko memainkannya, karena kami membutuhkan jasanya sepanjang sisa musim."