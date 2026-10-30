Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan kemampuan Frenkie de Jong untuk bermain di posisi bek tengah, di tengah kekurangan yang dialami tim di posisi tersebut. Ia juga menekankan perlunya memperbaiki penampilan defensif dan mengurangi kehilangan bola.

Flick menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers jelang laga Barcelona melawan Deportivo Alaves, yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, dalam rangkaian pekan ke-11 La Liga.

Flick berbicara soal kekurangan di posisi bek tengah, dengan mengatakan: "Kami harus menghadapi kondisi ini, kami hanya memiliki dua bek tengah, yaitu Gerard dan Cubarsi. Penting untuk menemukan solusi alternatif, dan itulah yang kami coba lakukan. Frenkie juga bisa bermain di posisi ini. Adapun Balde, mungkin saat ini ia belum memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk tampil dengan level biasanya, dan juga untuk menerapkan gaya permainan yang kami anut. Ia butuh mengembalikan kepercayaan diri itu."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan soal pentingnya De Jong bagi tim: "Bagi saya, Frenkie adalah pemain yang sangat penting. Ketika berada dalam kondisi penuh, ia adalah pemain yang luar biasa. Ia memiliki kualitas yang sangat tinggi dalam mengolah bola, dan ia juga sangat membantu kami secara defensif ketika memiliki mentalitas yang tepat. Ia pemain yang hebat bagi saya, dan ia meningkatkan level tim."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Flick menyinggung kemungkinan memakai Fort di posisi bek sayap, dengan menjelaskan: "Ia bisa menjadi salah satu opsi untuk bermain di posisi ini. Ia pemain dengan kecerdasan yang tinggi, berlatih bersama kami sejak awal musim, dan menunjukkan kerja yang luar biasa. Ia juga layak mendapatkan kesempatan untuk benar-benar bermain."

Mengenai pentingnya menguasai penguasaan bola, Flick berkata: "Saya menuntut tim untuk menguasai pertandingan, mengurangi kehilangan bola yang terjadi di El Clasico, dan menguasai bola dalam waktu yang lebih lama. Inilah kuncinya. Ketika Anda menguasai pertandingan, Anda bisa menentukan bagaimana bola dialirkan, dan memberikan tekanan lebih besar kepada lawan. Penting untuk tidak kehilangan bola, kalau tidak kami akan terpaksa berlari untuk merebutnya kembali. Kami harus memperbaiki aspek-aspek ini, dan Rodri benar dalam hal ini."

Pelatih Barcelona itu berbicara tentang Toncara, yang semakin sering tampil bersama tim utama, dengan mengatakan: "Ia telah bermain selama beberapa menit bersama Barcelona Atletic, dan menjalani masa persiapan musim bersama kami. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat darinya. Segalanya mungkin terjadi."

Flick menunjukkan kepuasannya atas suasana di dalam tim setelah sepekan menjalani latihan, sembari menegaskan perlunya memberikan reaksi yang kuat menghadapi Alaves. Ia berkata: "Ya, ini adalah pekan yang baik. Kami tidak tahu bagaimana jalannya pertandingan-pertandingan mendatang, tetapi semua orang harus fokus besok. Kami ingin menunjukkan reaksi yang tepat, dan itulah yang saya harapkan dari tim. Kami telah mengalami dua kekalahan, tetapi tim memainkan sepak bola yang bagus. Kami percaya pada kekuatan dan kualitas kami."

Ia menutup: "Hari ini kami menjalani sesi latihan yang sangat baik, dan saya punya perasaan bahwa suasana di dalam tim positif. Kami harus membuktikannya besok menghadapi Alaves, sebuah tim yang sangat paham cara bertahan. Namun, kami adalah Barcelona, dan kami ingin menunjukkan versi terbaik dari diri kami."