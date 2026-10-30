Flick soal pemain Barcelona: Sudah waktunya memberinya kesempatan yang layak ia dapatkan

Pelatih Hansi Flick membuka skenario baru bagi Brian Farinas, setelah ia menghentikan kepergian pemain muda tersebut ke Girona pada bursa transfer musim panas, dan kini ia mungkin akan memberinya kesempatan tampil bersama tim utama Barcelona di posisi bek kanan.

Farinas hingga kini belum tampil bersama tim utama Barcelona pada musim ini, namun ia mungkin akan mendapatkan kesempatannya besok Sabtu melawan Alaves, di tengah masalah cedera di lini belakang yang dialami tim, yang membuat pelatih asal Jerman itu mencari solusi alternatif.

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Farinas sebelumnya telah meyakinkan Flick selama masa persiapan musim, hingga ke titik yang mendorongnya untuk menghentikan kemungkinan kepindahannya ke Girona, setelah kesepakatan hampir rampung.

Pelatih asal Jerman itu melihat pemain berusia 20 tahun tersebut sebagai bakat yang mampu mengisi beberapa posisi di lini tengah, di samping kemungkinan mengandalkannya di posisi bek kanan, hal yang telah ia uji dalam laga uji coba melawan Birmingham pada masa persiapan.

Flick berbicara tentang kemungkinan mengandalkan pemain tersebut, dalam konferensi pers hari ini Jumat, dengan mengatakan: "Brian Farinas bisa menjadi pilihan di posisi bek, ia sangat cerdas. Ia berlatih bersama kami sejak awal musim dan tampil luar biasa. Sudah tiba saatnya untuk memberinya kesempatan bermain yang layak ia dapatkan."

Satu-satunya pengecualian

Farinas merupakan satu-satunya pemain yang tersedia di tim utama Barca yang belum bermain satu menit pun sepanjang musim ini.

Flick hanya memiliki 4 bek yang tersedia untuk menghadapi Alaves, yaitu Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Alejandro Balde. Setelah laga ini, Barcelona menanti dua ujian penting melawan Aston Villa pada hari Selasa di Liga Champions, dan Atletico Madrid pada hari Minggu di liga, sehingga melakukan rotasi menjadi hal yang perlu dilakukan.

Dengan demikian, Farinas menjadi pilihan nyata untuk mengisi posisi bek kanan, melawan Alaves di Stadion Spotify Camp Nou. Menurut surat kabar Catalan "Sport", pemain itu berlatih bersama kelompok utama sepanjang pekan ini.

Pelatih Giuliano Belletti sebelumnya telah mengandalkan Farinas secara besar-besaran pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 33 pertandingan dari total 34 laga di kejuaraan Divisi Dua Federasi, dan hanya absen dalam satu pertandingan akibat akumulasi kartu. Ia juga merupakan salah satu kapten tim cadangan.