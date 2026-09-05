Flick: Siapa pun yang menyaksikan kekalahan Real Madrid akan menyadari fakta ini

Hansi Flick, pelatih Barcelona, memberikan tanggapan terkait kekalahan Real Madrid dari Real Betis, kemarin Jumat, pada pekan keempat La Liga.

Flick berkata, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Valencia di Liga Spanyol: "Apakah laga Real Madrid dianggap sebagai peringatan sebelum menghadapi Valencia? Ketika Anda menyaksikan laga tadi malam, Anda melihat bahwa Madrid bermain bagus dan memiliki peluang-peluang besar, tetapi begitulah sepak bola. Kita harus memfokuskan perhatian pada diri kita sendiri dan gaya permainan kita, dan saya yakin laga besok akan sulit bagi kami."

Mengenai mekanisme pemilihan kapten tim, Flick berkomentar: "Penting bagi kami untuk memiliki dua kapten yang saya pilih sendiri, dan tiga lainnya dipilih oleh ruang ganti. Saya memilih Raphinha dan Pedri, sedangkan yang lainnya adalah De Jong, Lamine, dan Eric."

Terkait kriteria yang menjadi dasar pemilihan tersebut, pelatih Barcelona itu menjelaskan: "Araujo dan Ter Stegen telah pergi, lalu Lamine dan Eric masuk, sementara Frenkie tetap bertahan adalah hal yang wajar. Saya tidak ingin memutuskan kelima kapten, tetapi saya ingin menetapkan kedua orang ini. Saya rasa kami memiliki sekelompok pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan, dan saya melihat ini sebagai jalan yang baik, tetapi akan ada momen-momen ketika kita harus berbicara."

Mengenai penilaiannya terhadap kualitas skuad dibandingkan musim lalu, pelatih tim Katalan itu menyatakan: "Apa yang saya lihat dalam latihan, seperti yang saya katakan, saya menyukainya, dan itu hal yang bagus; bagaimana kami menekan, mengumpan bola, dan bersaing, setiap latihan bola (rondo) berada pada level tertinggi. Namun pada akhirnya yang terpenting adalah memenangi pertandingan dan meraih gelar, dan bagaimanapun juga kualitas skuad ini luar biasa."

Mengenai kemungkinan meraih hasil sempurna sebelum jeda internasional pertama, Flick menegaskan: "Kami akan mengupayakannya, karena kami memiliki kualitas dan semangat, ada suasana kerja yang baik dan semua orang benar-benar fokus, serta menikmati langkah kami di jalur ini."

Mengenai pemecahan rekor klub dalam pengeluaran untuk transfer, pelatih Barcelona itu menjelaskan: "Kami mengambil keputusan bersama-sama dan saya senang dengan hal itu. Ini bukan hal yang mudah bagi saya, karena ada pemain-pemain dari La Masia yang memiliki kualitas tinggi, dan kami memutuskan bahwa mungkin ada kebutuhan akan sesuatu yang tambahan. Kami memiliki target-target besar musim ini, dan situasinya terlihat baik, serta kami yakin 100% akan kemampuan kami untuk mewujudkannya."



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