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Pelatih Barcelona Hansi Flick mengirimkan pesan terselubung kepada gelandangnya, Rodri, dalam konferensi pers jelang laga timnya melawan Villarreal di La Liga.

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Beberapa hari lalu, Rodri mengatakan bahwa tim harus meningkatkan level permainan untuk bersaing memperebutkan semua gelar. Flick pun menanggapinya dengan nada setuju: "Semua pemain bisa bermain lebih baik, termasuk dia."

Soal rencananya di tengah masalah yang terus berlanjut di lini belakang akibat cedera Christensen dan kondisi Cubarsi yang bermasalah, Flick berkata dalam pernyataan yang dikutip harian Spanyol AS: "Saya belum tahu, karena selalu ada perbedaan dari apa yang kita perkirakan. Christensen sebelumnya baik-baik saja dan keputusan yang tepat adalah mempertahankannya, dan sekarang dia absen dua pertandingan. Cubarsi mengalami beberapa masalah dan kami harus berhati-hati. Kemungkinan dia akan berada di bangku cadangan pada hari Minggu."

Ia menambahkan: "Namun Kounde kembali, Olmo juga kembali, dan kami harus mengelola situasi ini. Jika melihat apa yang terjadi di klub-klub besar, hal ini terjadi di mana-mana, dan kami harus mengelolanya dengan cara terbaik."

Ditanya apakah cedera Christensen menjadi bukti bahwa tim membutuhkan bek tengah baru, ia menjawab: "Cedera adalah bagian dari pekerjaan kami dan kami harus membantunya. Dia kecewa, tetapi bagi saya, saat dalam kondisi bugar, dia adalah salah satu bek tengah terbaik. Kami menyemangatinya dan membantunya membaik secara fisik serta berkembang, itulah pekerjaan kami."

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Ia melanjutkan: "Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Cubarsi menjalani musim yang luar biasa musim lalu dan tampil di Piala Dunia, jadi kami harus menjaganya."

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Mengenai apakah ia sudah berbicara dengan Raphinha, Flick mengatakan: "Tentu saja saya sudah berbicara dengannya. Dia pemain saya, tetapi pendapat saya soal ini tidak penting. Mereka di Brasil sudah mengambil keputusan itu dan saya menerimanya. Sekarang dia ada di sini untuk bermain 100 persen. Dia tenang dan siap, dan saya setuju dengan itu."

Flick ditanya, "Apa yang lebih Anda khawatirkan, menghadapi Villarreal atau perjalanan ke Baku lalu ke La Coruña?" Ia menjawab: "Itu bagian dari pekerjaan kami, dan juga sebuah keistimewaan. Kami bermain di liga dan Liga Champions, dan kami ingin bertarung memperebutkan gelar. Suasana di ruang ganti luar biasa dan saya ingin menjaganya."

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Ia menambahkan: "Moral kami sedang tinggi, kami berada dalam momen yang bagus, dan kami mengelola situasi cedera. Staf pendukung bekerja dengan luar biasa, mulai dari para analis, pelatih fisik, hingga staf komunikasi."

Mengenai pandangannya soal perdebatan seputar Yamal, ia berkata: "Dia sudah siap untuk pertandingan kedua. Dia pemain luar biasa yang menampilkan performa hebat, dan kami mendukungnya."

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Soal perkembangan kondisi Rodri, ia mengatakan: "Kami harus menunggu, tetapi saya rasa dia baik-baik saja. Dia harus dijaga dan perkembangannya dipantau dari hari ke hari. Dia pernah mengalami cedera serupa di Manchester City dan saya sudah berbicara dengannya. Ini bukan cedera yang sama dengan yang dia alami di masa lalu, tetapi kami harus berhati-hati."

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Ditanya apakah ia sependapat dengan pernyataan Rodri bahwa tim harus meningkatkan level untuk bersaing di Liga Champions, ia menjawab: "Tentu saja, itulah yang kami inginkan. Semua pemain bisa bermain lebih baik, termasuk dia. Kami punya potensi dan kami harus berkembang."

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Tentang apakah ia merasa dihargai oleh lingkungan Barcelona, Flick berkata: "Pekerjaan saya adalah mempersiapkan tim. Pekerjaan yang bagus, tetapi bukan yang terbaik. Kami kalah dua kali dalam satu pekan dan tidak menampilkan sepak bola terbaik kami. Ada alasannya, tetapi saya rasa kami sudah bekerja dengan baik dan para suporter senang. Kami punya tanggung jawab kepada orang-orang dan kami bekerja keras agar mereka puas dengan kami."

Soal bagaimana ia mengatur jadwal sembilan pertandingan dalam 28 hari, ia mengatakan: "Seperti yang sudah saya katakan, kami adalah Barcelona dan kami bermain di level tertinggi di semua kompetisi. Kami ingin memenangi semuanya dan itulah target kami. Namun tentu saja kami harus mengatur menit bermain. Para pemain harus siap untuk bermain."

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Ia menambahkan: "Rodri bisa pulih tepat waktu, dan kami perlu berhati-hati dengan Cubarsi. Saya membicarakan hal itu dengan para pemain."

Mengenai kondisi De Jong dan kemungkinan mengandalkannya sebagai solusi di posisi bek sayap, ia menjawab: "Kita lihat saja... Dia sudah kembali. Dia merasakan sedikit masalah, tetapi dia tersedia dan itu yang terpenting."

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Ditanya apakah ia memperkirakan Real Madrid akan tampil sekuat ini, Flick berkata: "Ada juga Atletico Madrid dan Real Betis, tetapi kita belum membicarakan Villarreal. Saya rasa Iñigo adalah pelatih yang luar biasa. Dia masih muda, tetapi punya masa depan yang cerah. Saya tidak khawatir dengan Real Madrid. Kami unggul 3 poin atas mereka dan kami harus mempertahankan posisi ini."