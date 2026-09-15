Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, menegaskan bahwa pemain mudanya, Lamine Yamal, layak memenangi penghargaan Ballon d'Or. Pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya membagi menit bermain di antara para pemain serta mengelola rotasi menjelang pertandingan melawan Racing Santander pada pekan keenam Liga Spanyol.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyoroti pernyataan pelatih Jerman itu dalam konferensi pers jelang laga tersebut, di mana ia memaparkan kondisi tim serta cara menyikapi kesiapan skuad Katalan sebelum jeda internasional mendatang.

Flick berkata mengenai cara mengelola hari-hari menjelang jeda: "Hari ini adalah hari lain untuk pemulihan, dan kami tidak menetapkan beban latihan yang terlalu tinggi. Besok kami akan melihat siapa yang dalam kondisi baik untuk memulai, dan kami harus membagi menit bermain berdasarkan kondisi setiap pemain, karena semua orang ingin bermain dan menjadi starter, tapi kami harus mengelola hal ini."

Ketika ditanya soal Yamal yang mengincar Ballon d'Or, Flick menjawab: "Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena saya hanya bisa berbicara tentang Lamine dan bukan tentang Mbappe. Saya rasa Yamal jujur dan memiliki kepercayaan diri itu, serta membuktikan betapa hebatnya dia; ia adalah pemain luar biasa. Mungkin saya lebih suka ia tidak menyatakannya, tapi ia berbicara secara terbuka dan mengatakan bahwa ia ingin memenangi Ballon d'Or. Ini hal yang sangat penting baginya, ia memiliki perasaan ini, dan kami harus menerimanya, serta saya akan mendukungnya."

Mengenai pernyataan Yamal dan keinginannya meraih gelar-gelar kolektif, pelatih Barcelona itu menyatakan: "Ia pemain muda, jujur, dan percaya diri, dan saya menyukai hal itu. Ia juga menunjukkan kepercayaan diri tersebut di atas lapangan, dan kami semua ingin ia terus bermain seperti yang ia lakukan sekarang, dan ini bersumber dari kepercayaan diri yang ia miliki."

Ia menambahkan: "Inilah Lamine, dan saya akan mendukungnya karena memiliki pemain seperti dia sungguh luar biasa. Jika menurutnya ia layak mendapatkan Ballon d'Or, saya juga percaya ia layak mendapatkannya, sebab ia pemain luar biasa. Saya tahu ada banyak pemain kelas atas dan hal itu harus diperhitungkan, tetapi mereka yang akan memutuskan dan saya akan senang ketika urusan ini selesai (sambil tertawa)."

Pelatih Jerman itu menyinggung minimnya keikutsertaan Alejandro Balde, seraya berkata: "Saat ini, kami memiliki 5 bek di jantung pertahanan, dan Joao juga bisa bermain, serta tidak ada yang mengira penampilan Espart akan seperti ini. Balde harus memberikan yang terbaik yang ia miliki dan ia melakukannya. Ia tidak senang tidak bermain atau tidak mendapatkan menit bermain, karena ia terbiasa menjadi pemain inti, dan wajar ia tidak senang.

Ia melanjutkan: "Segala sesuatu berubah, pemain-pemain baru dan pemain-pemain muda berdatangan, dan hal-hal baru terjadi di dalam tim yang harus dikelola. Ia tampil dengan baik, dan saya sama sekali tidak kecewa padanya, karena semua orang bersaing dan kami selalu memiliki pemain yang bisa bermain di posisi ini, tetapi mengelola hal ini adalah bagian yang paling rumit."

Mengenai membaiknya angka produktivitas gol Yamal, Flick menjelaskan: "Saya tidak akan mengatakan hal itu tidak mudah, karena ia memiliki kualitas yang luar biasa, tetapi ia juga sedang berada dalam tingkat kebugaran yang sangat baik saat ini. Sekarang ia tahu bahwa ia bisa mencetak gol dan hal itu terlihat dalam pertandingan-pertandingan, di mana ia kini memiliki lebih banyak peluang untuk mencetak gol, dan kepercayaan dirinya dalam penyelesaian akhir sungguh mengagumkan. Ia sedang berada dalam momen yang luar biasa dan bermain di level tinggi. Saya selalu mengatakannya: ketika Anda melihatnya dalam latihan, Anda tahu apa yang akan terjadi dalam pertandingan, dan saya sangat mengapresiasi apa yang saya lihat saat ini dalam latihan."

Mengenai apakah ada kampanye dari Barcelona untuk mendukung kemenangan Yamal meraih Ballon d'Or, Flick menutup pembicaraannya dengan berkata: "Dan mengapa tidak melakukannya? Ia pemain kami dan kami mendukung para pemain kami, dan selalu begitu. Saya mendukung para pemain yang memiliki kepercayaan diri, dan kami bermain dengan baik saat ini. Mereka adalah pemain kami, dan saya melihat apa yang mereka tunjukkan setiap hari dalam latihan, dan tentu saja saya bisa mendukung mereka tanpa masalah apa pun."



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