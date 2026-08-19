Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, memuji transfer Rodri, dengan menegaskan bahwa gelandang asal Spanyol itu mampu memberikan lebih banyak keteraturan dan kendali atas tempo pertandingan kepada tim, berkat pengalaman serta kemampuannya mengambil keputusan di dalam lapangan.

Flick mengatakan dalam pernyataan pers, pada Rabu malam, seusai kemenangan atas Al Ahly Mesir (2-1) di Piala Joan Gamper: "Saya rasa Rodri menunjukkan di Piala Dunia bahwa ia adalah pemain terbaik... dan ia piawai mengolah bola dengan kakinya."

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Ia menambahkan: "Dia (Rodri) adalah pemain yang bisa mengambil keputusan, ia bisa menentukan kapan bermain lebih cepat atau lebih lambat. Itulah yang kami inginkan, pemain seperti dia, yang memiliki pengalaman. Ia adalah pemimpin di lapangan dan di ruang ganti."

Pelatih Barcelona itu juga berbicara tentang beratnya musim baru, dengan mengatakan: "Tahun ini tidak akan mudah. Masa persiapan tidak mudah, karena banyak pemain yang baru tiba sepekan sebelumnya. Kami harus memanfaatkan semua pertandingan yang kami miliki agar bisa mengatur menit bermain, dan membawa para pemain ke level setinggi mungkin."

Pertandingan melawan Elche

Barca memulai perjalanannya di Liga Spanyol pada hari Minggu menghadapi tuan rumah Elche, di Stadion "Manuel Martínez Valero", dalam laga pekan kedua La Liga (mereka belum memainkan laga pertama karena sejumlah pemainnya tampil di babak-babak lanjutan Piala Dunia).

Mengenai laga melawan Elche, Flick berkata: "Saya rasa kami memiliki pertandingan-pertandingan sulit di depan, Elche belakangan ini bermain sepak bola yang sangat bagus. Namun kami memiliki kualitas, dan kami punya tim yang hebat. Kami harus mengelolanya, karena saya rasa jeda internasional tidak memudahkan urusan bagi kami. Tetapi kami menuju langsung ke musim ini, dan kami memiliki perasaan yang baik serta sangat positif."

Ia menjelaskan bahwa klub Catalan itu masih berupaya mendatangkan seorang penyerang baru, selama masa transfer musim panas, seraya menekankan kepercayaan penuhnya kepada Deco, sang direktur olahraga.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Kami sedang mencari pemain itu (penyerang). Deco melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya percaya sepenuhnya kepadanya."

Barca menutup masa persiapan dengan kemenangan atas Al Ahly, setelah Hamza Abdelkarim mencetak gol keunggulan bagi tuan rumah, lalu Raphinha menambahkan gol kedua dari titik penalti, sebelum Ahmed Sayed Zizo memperkecil selisih dengan mencetak satu-satunya gol Al Ahly.

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