Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memastikan absennya salah satu pemain Barca dari laga melawan Feyenoord, pada Rabu mendatang, dalam jornada pertama babak pertama Liga Champions Eropa.

Terkait rencana Barcelona dengan winger asal Belgia, Jesse Bisiou, Flick mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Ia tidak akan masuk dalam tim pada hari Rabu, tetapi ia dalam kondisi baik. Idenya adalah agar ia berlatih bersama kami dan bermain untuk Barcelona Atletic. Namun ia terikat dengan kami dan memiliki potensi yang istimewa."

Mengenai kondisi gelandang asal Belanda, De Jong, pelatih asal Jerman itu berkata: "Ia memiliki potensi yang luar biasa, dan saya senang dengan kehadirannya bersama kami. Ia harus pulih dan banyak berlatih, dan itulah yang ia lakukan. Saya berharap kami dapat melihatnya dalam beberapa pekan mendatang."

De Jong sendiri tampil dalam tiga pertandingan terakhir di Piala Dunia meski merasakan nyeri di lutut kanannya, nyeri yang memburuk secara mengkhawatirkan, hingga ia terlihat jelas terpengaruh selama laga melawan Maroko.

De Jong membenarkan sikapnya dengan menegaskan bahwa para dokter keliru dalam mendiagnosis kondisinya, setelah mereka meremehkan tingkat keparahan nyeri yang ia alami di lutut.

Setelah Belanda tersingkir dari Maroko, Frenkie memutuskan untuk beristirahat selama beberapa pekan, sebelum ia kembali pada tanggal 13 Juli ke kota olahraga, dengan tampak jelas cemas, setelah rasa sakit itu terus berlanjut dan pembengkakan lutut terlihat nyata.

Pemeriksaan yang ia jalani di Barcelona menegaskan tingkat keparahan cedera tersebut, setelah menunjukkan adanya robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanannya.



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