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Dalam langkah yang menegaskan bahwa Barcelona mulai memetik hasil dari kebijakan bersabar terhadap talenta muda, klub Catalan itu mencapai kesepakatan lisan dengan bek kanan Brian Fariñas untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2031. Ini menjadi penghargaan nyata bagi pemain yang menanti kesempatannya dengan tenang, lalu memanfaatkannya saat kesempatan itu datang, serta memukau pelatih Hansi Flick lewat penampilan dan kerja kerasnya sehari-hari.

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Fariñas telah menjadi pemain inti tim utama sejak Agustus, dan direktur olahraga Deco berkeinginan kuat memastikan ia tetap bertahan setelah 2028, tahun ketika kontraknya saat ini bersama Barcelona dijadwalkan berakhir, menurut radio "Cadena SER" asal Spanyol.

Perpanjangan ini tidak diperkirakan akan berdampak besar pada batas gaji klub. Sebaliknya, langkah ini menjadi bentuk penghargaan atas perkembangan sang pemain, sekaligus pesan jelas dari manajemen bahwa siapa pun yang bekerja keras dan bersabar akan mendapatkan kesempatannya di Camp Nou.

Bek kanan asal Benicarló itu lama menanti kesempatannya, dan ketika kesempatan itu tiba, ia memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ia baru melakoni debut bersama tim utama tiga pekan lalu, saat Jules Koundé, Eric García, dan Xavi Espart absen karena cedera, sehingga ia mendapat kesempatan bermain sebagai bek kanan.

Posisi tersebut sebelumnya sudah dibicarakan Flick dengannya selama masa persiapan musim. Pelatih asal Jerman itu mempersiapkannya untuk peran ini dan memantaunya dari dekat dalam sesi latihan, sebelum memberinya kesempatan penuh di laga resmi.

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Sejak penampilan perdananya, Fariñas telah bermain selama 136 menit di La Liga yang terbagi dalam dua pertandingan: ia bermain penuh 90 menit melawan Alavés dan tampil di babak pertama kontra Atlético Madrid. Ia juga bermain 82 menit di Liga Champions melawan Aston Villa dan menampilkan performa solid yang menuai pujian dari semua pihak.

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Namun, kepercayaan Barcelona kepada Fariñas tidak hanya didasarkan pada jumlah menit bermainnya. Sumber-sumber yang dekat dengan klub menyebutkan bahwa sang pemain semakin hari semakin membuat Flick terkesan.

Sejak awal, pelatih asal Jerman itu terkesan dengan kemampuan teknik dan taktiknya. Ia juga secara khusus menghargai cara sang pemain menanti kesempatannya: dengan kegigihan, kesabaran, dan kebijaksanaan.

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Aspek terakhir ini sangat penting bagi Flick, karena sang pelatih menganggap para pemain harus tahu cara menanti kesempatan dan selalu siap ketika kesempatan itu datang.

Itulah yang benar-benar dilakukan sang pemain. Ia menjawab panggilan ketika tim membutuhkannya, dan kini Barcelona ingin menghargai perkembangan tersebut dengan memperpanjang kontraknya hingga 2031.

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Banyak pihak di internal klub menilai Fariñas sebagai sosok ideal pemain akademi "La Masia": tidak mengeluh saat duduk di bangku cadangan, tidak menuntut hengkang pada kesempatan pertama, tetapi bekerja dalam diam dan yakin bahwa usahanya pada akhirnya akan dihargai.

Langkah ini datang pada saat yang krusial bagi Barcelona, yang tengah dilanda cedera berulang di lini belakang dan mencari solusi dari dalam klub, alih-alih beralih ke bursa transfer dan mengeluarkan dana besar.

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Dengan memperpanjang kontrak Fariñas, Barcelona memastikan bertahannya salah satu talenta muda paling menonjol di posisi bek kanan, sekaligus memberi Flick opsi tambahan yang kuat untuk laga-laga besar, baik di La Liga maupun Liga Champions.

Kini pertanyaannya: akankah Fariñas terus berkembang pesat dan mengamankan tempat permanen di starting line-up Barcelona, bahkan setelah para pemain yang cedera kembali, atau justru perpanjangan kontrak ini hanya menjadi awal dari kisah sukses yang lebih besar di tahun-tahun mendatang?