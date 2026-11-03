Flick minta Deco bergerak: Bintang Arsenal jadi prioritas utama Barcelona di bursa transfer musim dingin

Barcelona terus melakukan pergerakan untuk mendatangkan seorang bek tengah guna memperkuat skuat tim Catalan tersebut pada bulan Januari mendatang, demi memastikan kelanjutan persaingan di seluruh kompetisi.

Manajemen olahraga Barcelona, yang dipimpin oleh Deco, tengah mempertimbangkan beragam opsi. Di antara nama-nama yang muncul di radar klub adalah bek asal Ekuador Piero Hincapie, yang berusia 24 tahun, dan saat ini bermain untuk Arsenal, di mana ia tidak mendapatkan kesempatan bermain seperti yang diharapkan pada musim ini.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", masalah fisik dan persaingan ketat di lini belakang klub London tersebut membuat peran Hincapie dalam rencana pelatih Mikel Arteta menjadi berkurang.

Pemain asal Ekuador itu, yang pindah ke Arsenal dari Bayer Leverkusen, menghadapi kesulitan untuk menjaga kesinambungan penampilannya, dan saat ini ia tidak termasuk dalam opsi utama bagi pelatih asal Spanyol tersebut.

Meski demikian, spesifikasi pemain ini sangat cocok dengan apa yang dicari Barcelona. Ia bermain dengan kaki kiri, memiliki pengalaman internasional, serta memiliki fleksibilitas taktis yang secara khusus dihargai oleh Hansi Flick, karena ia dapat bermain di posisi bek tengah maupun bek kiri.

Kemampuan ganda ini dapat memperluas opsi pertahanan tim Catalan selama paruh kedua musim, yang diperkirakan akan dipenuhi dengan tantangan-tantangan besar.

Baik Deco maupun Flick menerima laporan yang sangat baik mengenai pemain internasional Ekuador tersebut, sehingga direktur olahraga melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain untuk menjajaki sejauh mana kesiapannya untuk berganti klub, dan membahas kemungkinan merampungkan transfer tersebut selama periode transfer musim dingin.

Namun, proses ini, bagaimanapun, tidak akan mudah. Sebab, meskipun Mikel Arteta saat ini tidak secara reguler mengandalkan Hincapie sebagai pemain inti, ia menunjukkan keberatan yang kuat untuk melepas pemain mana pun pada bulan Januari. Pelatih Arsenal itu menyadari bahwa masih banyak pertandingan yang tersisa, dan ia tidak ingin mengurangi opsinya pada skuat yang dituntut untuk bersaing di beberapa front.

Untuk saat ini, langkah ini masih sebatas penjajakan, dan termasuk dalam upaya Deco untuk menemukan solusi pertahanan bagi tim Catalan. Dalam konteks yang terkait, jaringan "Sky" menyebutkan bahwa Barcelona juga menanyakan tentang Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, yang masih termasuk dalam daftar target yang disusun oleh divisi olahraga klub.

Kontak terkait Hincapie dan ketertarikan terhadap Bastoni menegaskan bahwa Barcelona tengah menjajaki pasar bek tengah, dan Deco berusaha mengevaluasi seluruh opsi yang tersedia sebelum mengambil keputusan akhir. Ini merupakan proses yang dipengaruhi oleh kebutuhan olahraga Flick di satu sisi, dan keterbatasan finansial klub di sisi lain. Bulan Januari pun semakin memperoleh arti penting dalam perencanaan strategis klub Catalan tersebut.